Incêndio volta a atingir vegetação do Condomínio Espiritual Uirapuru

Após terem sido controladas, chamas voltaram a atingir a vegetação do Condomínio Espiritual Uirapuru, localizado no Bairro Castelão, em Fortaleza. O registro foi feito na tarde deste domingo, 19, às 13 horas, por um popular que passava no local. A área foi atingida por um incêndio na última quarta-feira, 15, que permaneceu ativo por mais de 24 horas.

O fogo no CEU foi considerado debelado por volta das 18 horas de quinta-feira, 16. Para conseguir conter as chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar utilizaram cerca de 45 mil litros de água.

Segundo o CBMCE, é provável que o fogo tenha sido causado por ação humana. Mesmo após o trabalho dos militares, focos de fogo permaneceram em áreas isoladas da vegetação.





