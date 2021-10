Feirinha da Beira-Mar amplia o horário de funcionamento a partir desta sexta-feira, 8

10:36 | Out. 08, 2021

O Polo de Artesanato da Beira-Mar passa a funcionar, a partir desta sexta-feira, 8, das 16h às 23h. Também foi ampliado o número de expositores, com o retorno de 100% da capacidade

O Polo de Artesanato da Beira-Mar passa a funcionar, a partir desta sexta-feira, 8, das 16h às 23h. A ampliação do horário se espelha nos avanços para a flexibilização das atividades anunciados no último decreto estadual do dia 1º de outubro.

O documento que permite a aplicação das novas regras para o funcionamento do Polo foi assinado nessa quarta-feira, 6, pela Secretaria Executiva Regional 2 e a Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira-Mar (Asfabem). O termo também trata do retorno de 100% da capacidade (661 boxes). Já o número de público visitante permanece em 1.200 pessoas, assim como as exigências de cumprimento de todos os protocolos sanitários seguem inalteradas.



Também foram iniciadas as tratativas de cadastramento para a emissão de novos termos para os permissionários, assim como a ampliação da capacidade de expositores, que passará dos atuais 661 para 707, após a conclusão das obras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



De acordo com o secretário da Regional 2, Rennys Frota, “ampliar o horário de funcionamento e possibilitar o retorno de 100% dos expositores significa um impulso na economia local e um impacto muito positivo na vida desses pequenos empreendedores que dependem daquele espaço para o sustento de suas famílias”.





Serviço



Horário: 16h às 23h, a partir desta sexta-feira, 8

Número de expositores: 661 feirantes

Número de visitantes: 1.200 pessoas





Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags