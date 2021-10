Empresário é morto a tiros dentro de lava-jato em Fortaleza

Um empresário conhecido como Nanthyer Gomes, de 44 anos, foi morto a tiros dentro de um lava-jato no bairro Passaré, em Fortaleza. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, 8.



De acordo com amigos da vítima, o homem já foi proprietário de um restaurante na avenida Bezerra de Menezes. Era amigo de diversas figuras públicas do setor musical e político.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um inquérito foi instaurado na 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Buscas estão em andamento visando identificar os responsáveis pelo crime", informou o órgão.

Denuncie

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos, informa o órgão.

