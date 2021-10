Com chuvas da manhã são registrados pelo menos 10 colisões em Fortaleza

As chamadas “chuvas do caju”, que ocorrem nesse período do ano de primavera no Estado ocasionaram, pelo menos, 10 colisões em Fortaleza. Nenhum dos acidentes teve maior gravidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), ninguém se feriu nos acidentes e ocorreram apenas danos materiais.

Segundo a AMC, foram registrados acidentes nas avenidas Visconde do Rio Branco, Osório de Paiva, Dom Manuel e avenida N, no José Walter. Já as ruas onde houve colisões foram a Valparaíso, Cônego de Castro, Dom José Lino e no cruzamento entre as ruas Vicente Leite e rua Desembargador Leite Albuquerque.

Nas rodovias federais, houve dois acidentes na BR-116, nos quilômetros 11 e 12. E, em ambos, as vítimas tiveram apenas lesões leves.



