Incêndio atinge depósito do Detran; fogo destrói 30 veículos sub judice

Uma parte do depósito de veículos do Detran-CE, localizado no bairro Maraponga, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio nesta quinta-feira, 7. De acordo com o órgão, o incidente ocorreu por volta das 18h30min. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado para conter o fogo. A entidade de trânsito informou que ninguém se feriu durante o incêndio.

LEIA TAMBÉM | Incêndio no TJCE: objetos históricos são retirados do Memorial do Poder Judiciário



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As chamas atingiram uma pequena parte do depósito onde estão localizados veículos sob judice. Segundo o Detran, cerca de 30 veículos foram atingidos pelas chamas. Inicialmente, duas guarnições do CBM-CE foram acionadas. Como apoio, se dirigiram ao local mais uma guarnição de combate a incêndio e um caminhão-pipa.

LEIA TAMBÉM | Incêndio atinge campus da Unilab e destrói trilha de pesquisa em Redenção



O Detran-CE declara que irá aguardar a perícia. Além disso, o órgão encaminhará o caso à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para dar início aos procedimentos de investigação do fato ocorrido.



Tags