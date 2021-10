1ª audiência para ouvir testemunhas sobre latrocínio no shopping será por videoconferência

A primeira audiência sobre o caso do latrocínio ocorrido no último dia 20 de agosto, na loja Tânia Joias do shopping Iguatemi, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, deve ocorrer de modo virtual, por videoconferência, no dia 1º de dezembro de 2021. Foi o que determinou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). A gerente da joalheria Caroline Rocha foi morta com um tiro disparado da arma do segurança da loja, de acordo com os laudos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Os acusados, Lúcio Mauro Rodrigues Ferreira, André Luiz dos Santos Nogueira, Antônio Duarte Araújo Enéas e Douglas da Silva Dias estão presos no Centro de Triagem de Aquiraz e Antônio Jardeson Lima de Moura está recolhido na Delegacia de Capturas e Polinter, no Centro da Capital.

Na noite do crime, a funcionária da joalheria Caroline Rocha morreu durante o latrocínio praticado na loja. A Polícia afirma que dois homens armados entraram no local e renderam funcionárias da loja. Os criminosos trocaram tiros com um segurança da loja, quando uma vendedora foi baleada. Ela foi atingida, segundo a Pefoce, por um tiro disparado da arma do segurança da loja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Câmeras de monitoramento interno registraram o momento em que um dos assaltantes entrou na loja. No vídeo, ele segura a vítima pelo braço, age como se estivesse tentando utilizá-la como escudo humano e, ao mesmo tempo, desfere tiros em linha reta.

O alvo, possivelmente, era o segurança do estabelecimento, que aparece com uma arma de fogo em punho no fim da gravação. Antes disso, o criminoso arrasta a mulher até a porta, a derruba no chão e deixa o local. Na sequência, a vítima leva a mão ao lado direito do peito e tenta se levantar, com dificuldades. É possível ver gotas de sangue caindo no chão no momento em que ela consegue se erguer e sair da loja para pedir ajuda.

Tags