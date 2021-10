Mauriti recebe unidade do CPRaio e Central de Videomonitoramento

A unidade do município é a 49ª a ser instalada no Ceará. A meta do Governo do Estado é inaugurar mais 20 novas bases do batalhão especializado da PM

Mais uma unidade do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi instalada no Ceará nessa quinta-feira, 30, dessa vez em Mauriti. É a 49ª equipe do CPRaio a ser levada a municípios do Estado, que já contempla todas as regiões do Estado. A segurança da cidade ganha também o apoio de 14 câmeras do Sistema de Videomonitoramento. Já são 47 centrais de câmeras no Ceará, totalizando 3.333 equipamentos. Além da Capital, são 13 bases do Cpraio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 35 no Interior.

Segundo o governador Camilo Santana, presente na inauguração, o investimento em segurança pública torna possível dar mais tranquilidade aos cearenses. “Quando a gente implanta o Raio, mandamos um recado: bandido não fica mais em Mauriti. Vamos mandar bandido para a cadeia ou para fora do Ceará. Essa é a nossa determinação. E o Raio veio apoiar e complementar o trabalho dos policiais do Policiamento Ostensivo Geral (POG) de Mauriti”, declara.

“Onde inauguramos o CPRaio, temos sentido mais tranquilidade. Precisamos de segurança para que a população possa viver em paz no município e não vamos medir esforços para manter todos os investimentos em segurança pública no Estado do Ceará”, completa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Com 29 PMs e 12 motocicletas, governador inaugura base do Raio em Itaitinga

A inauguração contou ainda com a presença do prefeito em exercício de Mauriti, João Paulo Furtado, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, e do coronel comandante-geral da Polícia Militar, Márcio Oliveira.

Caron destaca a qualidade dos profissionais e dos equipamentos entregues, que darão um salto de efetividade nos trabalhos. “Tenho 23 anos de experiência em segurança pública, e esta estrutura da base Raio, somada à estrutura de tecnologia do videomonitoramento, é, sem dúvida, o que vi de mais moderno e efetivo em policiamento preventivo e ostensivo”, aponta.

Segundo o titular da SSPDS, em seis meses neste ano, as Forças de Segurança do Ceará apreenderam mais de três mil armas e um terço delas foi em ações do Raio. “É muita arma retirada das ruas, muita prisão, muita apreensão e o principal: muito crime evitado. O Raio irá mudar para melhor a situação de segurança e vai trazer aquilo que sempre buscamos, que é a tranquilidade, a segurança e a paz ao cidadão de bem”, reforça.



Tags