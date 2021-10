Duas pessoas são presas com 21,5 kg de maconha em Fortaleza

Duas pessoas foram presas em flagrante, nesta quinta-feira, 30, com 21,5 kg de maconha no bairro Barroso, em Fortaleza, em uma ação da Polícia Civil. Os dois suspeitos, identificados como Antônia Vitória Fortunato dos Santos, 19, e Davi Sousa de Oliveira, 21, foram encaminhados ao 6º Distrito Policial, em Messejana, onde foram autuados por tráfico de drogas. A unidade policial conduzirá as investigações com o objetivo de identificar se outros suspeitos participaram do crime.

Segundo a Polícia, a partir de informações realizadas por denúncias anônimas, começaram as buscas. Os agentes se deslocaram até uma casa no Barroso. Durante as diligências no local, a equipe constatou uma movimentação suspeita, em que um homem apontou uma arma de fogo em direção aos policiais. Em seguida, ele fugiu em direção a um imóvel.

Os profissionais da segurança se dirigiram à propriedade, onde foram encontradas duas pessoas identificadas como Antônia Vitória Fortunato dos Santos, 19, e Davi Sousa de Oliveira, 21. No local, a Polícia Civil encontrou, dentro de caixas de papelão, pacotes que totalizaram em torno de 21,5 kg de maconha, além de papelotes com um pó branco, substância análoga à cocaína. Ainda no imóvel, os policiais encontraram e apreenderam, também, carregadores de rádio amador, aparelhos celulares, uma balança e material plástico utilizado para embalar os entorpecentes.

Diante disso, a dupla e o material apreendidos foram encaminhados ao 6º Distrito Policial da PC-CE, onde foram realizados os procedimentos. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. A unidade policial conduzirá as investigações com o objetivo de identificar se outros suspeitos participaram do esquema criminoso.

