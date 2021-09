Corpo esquartejado e com cinco dedos arrancados é encontrado no Centro de Fortaleza

Um corpo do sexo masculino esquartejado foi encontrado na avenida Duque de Caxias, Centro de Fortaleza, em um terreno abandonado. Ele teve as pernas, cabeça e um dos braços arrancados. O braço que deixaram no corpo teve os cinco dedos arrancados. O cadáver foi encontrado nesta quarta-feira, 29.



Não há identificação da vítima. Sinais do corpo mostram que houve a tentativa de carbonizá-lo. O terreno é um lugar utilizado, à noite, por pessoas em situação de rua. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e a Perícia Forense.

Na última terça-feira, 28, a Polícia Civil divulgou a elucidação de um esquartejamento. Um adolescente desmembrou o próprio pai e deixou o corpo congelado por três dias. As partes do corpo foram abandonadas em dois locais. O homem foi morto no dia 23 de setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no dia 16 de setembro, o jovem identificado apenas como Luan foi esquartejado. Suspeitos do crime foram apreendidos. Seis dias após o crime, em imagens gravadas por faccionados, a cabeça do rapaz era exibida.

No dia 19 de setembro, no Jangurussu, um corpo decapitado foi encontrado. A vítima do sexo masculino tinha 25 anos de idade. Já no dia 1º de maio desse ano, uma jovem de 15 anos foi encontrada com a cabeça decepada. Ambos os casos estão sob investigação.

Tags