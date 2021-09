Adolescente teria esquartejado e congelado corpo do pai após briga

Uma parte do corpo foi encontrado no Siqueira e a outra parte no Anel Viário

O adolescente suspeito de esquartejar o pai e congelar o corpo por três dias teria cometido o crime após uma discussão. O jovem de 16 anos brigou com Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, no dia 23 de setembro e teria efetuado um disparo contra a cabeça do pai. O adolescente confessou aos policiais ter ficado nervoso e decidido cortar os membros do corpo da vítima para não ser pego.

O jovem, segundo a Polícia, já respondeu por ato infracional por posse ilegal de arma de fogo. De acordo com as apurações policiais, o corpo da vítima ficou três dias no congelador até ser desovado no anel aviário, em Maracanaú. A companheira da vítima, identificada como Sara Nascimento Parente, 21, segundo as primeiras informações policiais, ajudou o adolescente a se livrar do corpo. Computadores e celulares foram apreendidos e devem passar por perícia para confirmar a versão dos suspeitos.

Tanto o adolescente quanto a jovem foram capturados pela Polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Homem é esquartejado e tem corpo abandonado às margens do Anel Viário

LEIA MAIS| Adolescente é suspeito de matar o pai e congelar o corpo no Ceará

Com informações da repórter Angélica Feitosa

Tags