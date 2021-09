Mulher que vivia em situação de rua consegue comprar casa própria

Depois de seis meses em situação de rua, Vânia Sousa, 45, conseguiu comprar uma casa no bairro Bom Jardim. O valor da moradia foi obtido por meio de uma vaquinha virtual. Com o dinheiro arrecadado, Vânia também comprou os primeiros produtos de uma mercearia que deve ser o seu sustento daqui para frente.

A casa de paredes verdes e três cômodos, com sala, quarto e cozinha, foi montada com ajuda de doações e da família. Vânia conta que ganhou a mesa de jantar de uma mulher que conheceu quando ainda estava dormindo na calçada do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A cama foi fruto de uma vaquinha que a filha de Vânia fez com vizinhos. A geladeira e o fogão também foram doados.

“Aqui foi obra de Deus e do pessoal da Terra”, agradece Vânia. Pelo menos 91 pessoas contribuíram para a vaquinha online, arrecadando R$ 12.750. Desse montante, R$ 10 mil foram para o pagamento da casa. O preço baixo foi oferecido de forma especial por um conhecido, segundo ela. As outras casas da vila que mora custaram o dobro do preço. Vânia mostrou o contrato de compra e venda registrado em cartório para a reportagem na manhã da última sexta-feira, 24.

O restante do dinheiro foi utilizado para comprar outros itens para a casa e também para alugar um ponto comercial onde funcionará uma mercearia. Vânia conta que, antes da pandemia, sempre trabalhou com vendas e resolveu voltar a investir nisso para garantir o sustento.

“Na situação que eu 'tô', não posso ficar com a mente parada. Tenho que botar o barco pra frente e vencer a vida. Porque eu sei que a rua não é situação pra mim”. O medo de voltar para a situação de rua ainda é evidente. “Acaba com tua mente, aquilo ali”, relata.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-09-2021 Sra. Vânia estava em situação de rua após não conseguir pagar o aluguel e conseguiu através de uma vakinha comprar uma casa no bairro onde morava. (Foto: Júlio Caesar / O Povo) (Foto: JULIO CAESAR)



Situação de rua deixou cicatrizes

Vânia está com a casa própria comprada há um mês. No entanto, foi apenas recentemente que conseguiu dormir uma noite completa no local. Nos primeiros dias, ela diz que a sensação de segurança por estar em casa ainda não tinha sido assimilada. “Eu ficava pensando que estava no sinal.”

Ainda sentindo estresse, tristeza pelas perdas de familiares durante a pandemia e tentando se acostumar com a nova realidade, Vânia acredita que não está “no normal”. Mesmo admitindo que está depressiva, ela não quer procurar ajuda. “Se eu voltar a tomar remédio vou ficar dopada, e aí não faço minhas coisas.”

Apesar de agradecida por não estar mais na rua, a preocupação sobre como sobreviver agora permeia os pensamentos de Vânia. Por isso, ela continua pedindo doações a quem puder. Quem deseja ajudar Vânia pode transferir a quantia desejada para a conta de número 00011431-6 do filho dela, Francisco Gleyciano Silva Lima. A agência é 4689, e o CPF do receptor é 064.224.303-45. A conta é da Caixa Econômica.



