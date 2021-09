Shopping Parangaba recebe edição da Feira Auê neste fim de semana

O Shopping Parangaba recebe, neste fim de semana, de 24 a 26 de setembro, nova edição da Auê Feira Criativa. A edição contará com 60 expositores locais, entre opções de gastronomia, moda, artesanato, música e programação infantil. O acesso é gratuito e ocorre no estacionamento do shopping.

Entre os expositores confirmados, estão as marcas Flora Bamboo, Flor de Tangerina, Tempo Chamado Tempo, Loja Oiê; lojas de moda como Foca OFF, Wind, Ilú Roupa de Criança; marcas de papelaria como I Love Pen e Colore com Maria.

A programação musical conta com a dupla Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, além do grupo Samba de Thereza na sexta-feira; Trio Forrozim e MPB com Dani C. A feira também terá um espaço voltado para o público infantil, com músicas no sábado e domingo.

Para segurança nos protocolos de combate a Covid-19, haverá controle de entrada de pessoas, além de ser obrigatório o uso de máscaras para circular no espaço.

Confira programação musical:

Sexta-feira, 24 de setembro

16h às 18h - Brasilidades com Marcelo Di Holanda e Mateus Farias

18h às 19h - Dj Jeri Uchoa

19h às 21h - Samba da Theresa

21h às 22h - Dj Jeri Uchoa

Sábado, 25 de setembro

16h às 17h - Dj Jeri Uchoa

17h às 18h - Musicalização Infantil com Kilson

18h às 20h - Trio Forrozin

20h às 22h - MPB com Dani Campelo

Domingo, 26 de setembro

16h às 17h - Dj Jeri Uchoa

17h às 18h - Musicalização Infantil com Kilson

18h às 19h - Dj Jeri Uchoa

19h às 21h - O Melhor do Axé com Roberta Fiúza

21h às 22h - Dj Jeri Uchoa

Serviço

Feira Auê

Onde: Shopping Parangaba, rua Germano Franck, 300 - Parangaba

Quando: 24, 25 e 26 de setembro

Horário: 16h às 22h

Local: Estacionamento F

Entrada gratuita

