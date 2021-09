PCC teria ordenado expulsão de moradores em bairro de Fortaleza

O preso teria agido por ordem do chefe do PCC no bairro Quintino Cunha e começou até uma obra na casa de uma das vítimas expulsas

O Primeiro Comando da Capital (PCC) teria ordenado a expulsão de moradores do bairro Quintino Cunha, na favela do Sossego, em Fortaleza. A informação é de uma decisão judicial relacionada a prisão de Israel Oliveira Cavalcante, que aconteceu na última quarta-feira, 22.



Israel é apontado, nos autos, como integrante do PCC e foi preso no bairro Quintino Cunha quando tentava expulsar um morador. No documento ainda é informado que um homem chamado Laudênio e de apelido Alemão, apontado como o o chefe da facção no Quintino Cunha, teria ordenado que Israel e outros integrantes do PCC expulsassem vários moradores da favela do Sossego.

Uma das vítimas foi expulsa e ameaçada de ter a casa incendiada caso não saísse e entregasse outros imóveis que possui na localidade. Outros moradores confirmaram as expulsões, mas não comparecem à delegacia por medo de represálias da organização criminosa.

Israel ainda começou uma obra na casa da vítima depois que ela saiu do local. A prisão em flagrante de Israel foi convertida em preventiva pela 17ª Vara Criminal de Audiências de Custódia.

Prisão

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) publicou, no boletim de notícias do órgão, a prisão de Israel, pelos policiais militares da Força Tática. Ele foi levado ao 10º DP, no bairro Antônio Bezerra, onde foi preso em flagrante. Ele foi autuado por integrar facção criminosa. (Colaborou Lucas Barbosa)

