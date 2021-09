Lar Amigos de Jesus recebe homenagem neste sábado, 25

A instituição receberá uma medalha e um pergaminho pelo destaque com expressiva atuação no Nordeste

Pela primeira vez em Fortaleza, a Câmara Brasileira de Cultura e a Academia de Ciências e Artes concedem medalhas aos destaques do Nordeste com o objetivo de promover o Reconhecimento Social e da Cidadania, de personalidades e instituições, com expressiva atuação para a região. O Lar Amigos de Jesus é uma das entidades que serão homenageadas.

O evento de condecorações acontece neste sábado, 25, às 19 horas no Hotel Sonata de Iracema. Na ocasião, além da entrega das medalhas, haverá um jantar solene e apresentação artística.

A presidente da instituição que presta assistência a crianças e adolescentes com câncer, Irmã Conceição, afirma que é uma honra receber a demonstração de reconhecimento. “A elevada condecoração que nos confere a Câmara Brasileira de Cultura trará para a nossa instituição um valoroso destaque social e espiritualidade abençoada pelo civismo, cultura e solidariedade”, disse.

Uma medalha e um pergaminho serão entregues à Irmã Conceição pelo Conselheiro e Comendador Júnior Uchôa, representante da Câmara no Nordeste. “O Lar Amigos de Jesus se destaca por ajudar as crianças no momento mais difícil de suas vidas, e nós reconhecemos e destacamos, para que esse maravilhoso trabalho em prol da sociedade perdure por muitos anos”, afirmou Uchôa.



Serviço

Data: 25 de setembro de 2021

Cidade: Fortaleza

Local: Hotel Sonata de Iracema

Horário: 19 horas

Traje: Black Tie para homenageados e Passeio Completo para convidados

Contato: Informações: (85) 99606-2040 e-mail: [email protected]

