Homem é preso após perseguição policial em Fortaleza

Um homem foi preso após uma perseguição policial no bairro Maraponga, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 24. Ele estava em um automóvel roubado fugindo dos PMs do Raio desde a avenida Godofredo Maciel até rua Benjamim Brasil, bairro Jardim Cearense, onde houve uma colisão.

Muitos curiosos se aglomeraram na rua impedindo a passagem do trânsito. Equipes do Raio responsáveis pela prisão estiveram no local, além de uma viatura da Polícia Civil. Uma arma de fogo foi apreendida.

O POVO solicitou mais informações à PM e aguarda resposta.

Perseguição policial resulta em criminosos detidos (Foto: via WhatsApp O POVO )



