Idoso sofre acidente em Fortaleza após subir em laje para verificar caixa d’água

Um idoso de 69 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair de uma escada na laje do segundo andar de sua casa para o primeiro pavimento, batendo o tórax na queda. O homem, identificado como Paulo Alberto Rios, acompanhava a limpeza da caixa d’água de sua residência quando sofreu o acidente, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza.

Aberto foi colocado em uma maca e foi utilizada a técnica de resgate vertical escada em trilho para fazer a remoção. Ele foi socorrido em situação estável pela composição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital Uniclinic, no bairro José Bonifácio. Ele segue em situação estável nesta noite.

>> Clique aqui para assistir o vídeo do resgate

A filha do idoso, Ana Paula Rios, disse que estava em casa no momento do acidente com sua mãe e levou um susto com um barulho muito alto da queda. “A gente começou a chamar o nome dele, mas ele não respondia”, disse. Ela resolveu ir até o local onde ele estava e notou que Alberto estava desmaiado, mas logo recuperou a consciência.

Ela conta que o homem não conseguia se mexer devido a dor e a família resolveu chamar os bombeiros, que chegaram ao local com agilidade. Nesta noite, ele seguia internado em situação estável aguardando orientação da equipe médica sobre a necessidade de cirurgia para seu caso, em que sete costelas foram quebradas, de acordo com relato da filha.



A equipe que prestou atendimento ao homem foi composta pelo tenente Rodrigo Martim, o cabos Anderson e Ribeiro, além do soldado Laurindo.

