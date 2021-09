Presidiário do Rio de Janeiro é identificado como autor de extorsões a comerciantes

Um presidiário que cumpre pena por tráfico de drogas na Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri, no Rio de Janeiro, foi identificado como responsável por aproximadamente 30 casos de extorsão a comerciantes em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF). A vistoria na cela dele aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, e foram encontrados nove aparelhos celulares, além de drogas. A informação é do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron. O preso não teve o nome divulgado.



Durante coletiva à imprensa na tade desta quinta, 23, o secretário relatou que o indivíduo responde por tráfico de drogas, mas que não pertecenria a alguma facção. A investigação das extorsões partiu da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Polícia Civil do Ceará, e teve participação da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O diretor do Departamento de Inteligência Policial (Dip), Edvando França, afirmou que o criminoso escolhia os comércios de forma aleatória e ligava exigindo que os empresários realizassem transferências bancárias. Essas contas de banco foram identificadas e devem ajudar a Polícia Civil a descobrir outros possíveis envolvidos nos golpes. Foram alvos estabelecimentos no Mucuripe, Varjota, Messejana, Lagoa Redonda, Barra do Ceará e Vila Velha.

O diretor geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE), delegado Sérgio Pereira, afirmou que não é a primeira vez que criminosos são identificados e presos em outros estados por práticas ilegais no Ceará e que a PCCE tem como identificar esse tipo de ligações recebidas pelos comerciantes.

A orientação para empresários que sofreram tentativa de extorsão é que entrem em contato com a Polícia por meio do 190. Há um protocolo adotado para que se possa chegar aos criminosos do Ceará e de outros estados.

No dia 18 de setembro, O POVO noticiou a denúncia de moradores sobre ligações recebidas por comerciantes da avenida Mozart Lucena. Em contato, criminosos exigiam R$ 3 mil para que os empresário fossem liberados para "trabalhar em segurança". Eles relatavam ser integrantes de determinada facção.

