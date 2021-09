Corpo de mulher morta por facção é encontrado dentro de casa na Barra do Ceará

Uma jovem de 21 anos foi morta dentro de casa por uma organização criminosa, na Barra do Ceará, na noite dessa terça-feira, 21. O corpo de Eliza Karen Costa Viana foi encontrado dentro do banheiro da residência onde ela morava, na travessa Jackson do Pandeiro, no bairro. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. Um inquérito foi instaurado na 8ª Delegacia do DHPP. Buscas são realizadas visando chegar à autoria do crime. Até às 15h30 desta quarta-feira, 22, ninguém havia sido preso,



