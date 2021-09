Fogo na vegetação de Icó ainda não foi controlado; veja vídeo

Um incêndio atinge desde a última quinta-feira, 16, a vegetação do Sítio Forquilha dos Batistas, na região de Icó, a cerca de 300 km de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros de Iguatu foi acionado para combater as chamas, que até o momento da publicação desta matéria não foram contidas. Estima-se que mais de mil hectares de mata nativa já foram consumidos pelo fogo.

Na madrugada deste domingo, 19, por volta das 3h15min, focos de incêndios foram debelados próximos a residências, e nenhum morador sofreu ferimentos. O comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Iguatu, tenente-coronel Nijair Araújo, informou que acionou apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A aeronave decolou na manhã deste domingo, 19, com objetivo de evitar novos focos e que o fogo chegue as moradias da população. De acordo com o tenente-coronel Nijair Araújo, incêndios nessa região são recorrente e anuais, devido ao período de vegetação seca. A alta temperatura e os ventos intensos favorecem a propagação do fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, 18, o incêndio era considerado pelos bombeiros de médias proporções. À noite, quando houve a chamada reignição das chamas, passou a ser classificado como de grandes proporções.

Sobre o assunto Queimadas e problemas respiratórios: entenda os perigos do tempo seco

Sem queimadas: órgãos ambientais podem orientar sobre técnicas para limpeza de quintais

Fogo na Chapada dos Veadeiros afeta 14 mil hectares

Fogo volta a atingir vegetação na região de Icó; veja vídeo

Veja vídeo do incêndio na madrugada deste domingo, 19 de setembro:

Mata de Icó está há quatro dias em chamas.



Aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi deslocada ao local na manhã deste domingo, 19, para conter o fogo e evitar novos focos. Saiba mais: https://t.co/Db3Sr9YE9n pic.twitter.com/nd8niwDo3A — O POVO (@opovo) September 19, 2021

Tags