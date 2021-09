Motorista de aplicativo é encontrado morto após sofrer assalto em Fortaleza

O corpo de um motorista de aplicativo foi encontrado na tarde dessa sexta-feira, 10, no bairro Dunas, em Fortaleza. A vítima foi identificada como Samir Lima da Silva, 31, e estava desaparecido desde a última quinta-feira, 9. Samir fez o último contato com a mulher durante uma corrida na Sabiaguaba. Conforme informações da Polícia Civil, o motorista foi morto a tiros durante um assalto enquanto trabalhava.

Após denúncias familiares sobre o desaparecimento do motorista, a polícia realizou buscas e capturou, nessa sexta-feira, o carro da vítima na Praia do Futuro, com quatro suspeitos, sendo um homem, um adolescente, uma mulher e uma criança. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) para informações sobre como ocorreu o caso e aguarda resposta.



