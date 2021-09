Passageiro morre após passar mal em voo que saiu de Fortaleza para Manaus

Trecho do voo chegou a ser alternado para o Aeroporto de São Luís, no Maranhão, para passageiro receber atendimento hospitalar

Um passageiro morreu após passar mal durante um voo da companhia Gol Linhas Aéreas, que saiu de Fortaleza com destino a Manaus, no Amazonas, na noite dessa quinta-feira, 9. O homem, que não teve a identidade revelada, passou mal e recebeu o primeiro atendimento de um médico que estava a bordo da aeronave. O trecho do voo foi alternado para o Aeroporto de São Luís, no Maranhão, para o passageiro receber atendimento hospitalar.

Ao chegar em São Luís, o homem foi levado para um hospital na capital maranhense, onde morreu. A causa da morte ainda não foi revelada. Em nota enviada ao O POVO, a GOL informou que seguiu todos os procedimentos necessários e informou que está prestando toda a assistência aos familiares do Cliente.

LEIA TAMBÉM | Centro de Testagem do aeroporto de Fortaleza pode realizar mais de 100 testes de Covid-19 por dia

Confira a nota na íntegra

"A GOL informa que, durante o voo G3 1919 (Fortaleza – Manaus), com saída no dia 9/09, às 23h51, um cliente passou mal a bordo e a aeronave precisou alternar para o Aeroporto de São Luís (MA).

O Cliente recebeu o primeiro atendimento pelo médico que estava a bordo da aeronave. A Companhia seguiu todos os procedimentos necessários e o Cliente seguiu para o hospital na capital maranhense, onde infelizmente veio a óbito.

A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que está prestando toda a assistência aos familiares do Cliente.

A Companhia ressalta ainda que ofereceu suporte aos demais passageiros para seguirem viagem até destino final.”

Colaborou Laís Souza/Especial para O POVO

Tags