AMC aumenta blitze da Lei Seca com operação em todos os turnos

Com manifestações marcadas para esta terça-feira, 7 de setembro, a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o trânsito em Fortaleza não sofrerá alterações nas vias em virtude do ato. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que irá monitorar os protestos através da Central de Monitoramento e dos agentes distribuídos em viaturas em campo.

Na Capital, está prevista a realização de uma carreata com partida no entorno da Arena Castelão, a partir das 9 horas, e que deve seguir para a praça Portugal, no bairro Aldeota, segundo informações dos grupos Movimento Endireita Fortaleza, Mulheres Conservadoras Ceará e Conexão Patriota, que têm divulgado a programação nas redes sociais.

LEIA MAIS | Manifestação de 7 de setembro pró-Bolsonaro: últimas notícias de hoje, 6

+ Parlamentares cearenses devem aderir à manifestação pró-Bolsonaro no dia 7

De acordo com a AMC, os bloqueios nas ruas da Capital só serão realizados caso haja necessidade, a fim de garantir maior segurança a todos durante o feriado do dia 7 de setembro. O POVO procurou a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) por e-mail para saber se haverá policiamento durante o ato, mas a pasta não respondeu até o fechamento desta matéria.



Manifestação

No 7 de setembro, dia em que se celebra a Independência do Brasil, grupos a favor do presidente Jair Bolsonaro planejam manifestações em todo o País. Além dos grupos, o próprio chefe do Executivo tem recorrido às convocações de seus apoiadores e apostado no 7 de setembro como um dia em que pretende fazer demonstração de força nas ruas.



Bolsonaro e seus interlocutores recorrem às convocações num momento de fragilidade do presidente, que tem feito investidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do pedido de impeachment apresentado contra Alexandre de Moraes e rejeitado por Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Tags