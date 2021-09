PRF registra 27 acidentes com 28 feridos e duas mortes no feriadão de 7 de Setembro

Operações de trânsito foram intensificadas em Fortaleza pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A Operação Lei Seca foi reforçada nas vias com maior registro de acidentes e próximo a polos geradores de tráfego desde a última sexta-feira, 13, enquanto a Operação Esquina Segura teve suas ações estimuladas a partir desta segunda-feira, 16, para evitar acidentes nos cruzamentos mais perigosos da Capital. O objetivo de fortalecer as operações é de criar no cidadão o hábito de cumprir as normas de circulação viária, evitando acidentes em cruzamentos, lesões graves e mortes no trânsito.

A Operação Lei Seca consiste em uma ação conjunta entre a AMC e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que visa reforçar a atuação diária em comandos estáticos e itinerantes, levando em conta que o álcool é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidentes de trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o condutor que desrespeita a lei, com pelo menos um copo de cerveja, tem três vezes mais chances de morrer em decorrência de um acidente do que um motorista sóbrio.

O gerente de operação e fiscalização da AMC, Wellington Cartaxo, explicou em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 16, que blitz diárias acontecem em Fortaleza para aplicar a Lei Seca. “Isso é importante para que a população tenha o sentimento de segurança. Os condutores que insistem em desrespeitar as normas de circulação, como, por exemplo, beber e dirigir, acabam se sentindo intimidados e acabam evitando esse tipo de conduta", explica.

No trabalho de fiscalização, segundo o portal do Governo do Ceará, o corpo técnico da AMC tem redobrado os cuidados de autuação por conta da pandemia da Covid-19. A ação é realizada com o auxílio de luvas, batas e máscara de proteção, além do equipamento ser desinfectado e a piteira descartável, sendo uma por condutor.

A Operação Esquina Segura equivale no reforço da sinalização e fiscalização com a proibição de estacionamentos próximos às esquinas. Sinalizações horizontais e verticais (pintadas no chão e placas) foram renovadas por meio da implantação de placas alertando sobre a proibição de estacionamento, além de marca de canalização e tachões.

Wellington também falou que a ação da AMC com relação aos cruzamentos se baseia em dados estatísticos, onde são verificados o número de veículos no local e os acidentes que podem ocorrer em determinado cruzamento. Ele reforça que a população pode contribuir por meio de reclamações feitas no número 156 ou pelo aplicativo AMC Móvel, relatando sobre locais que não tenham sinalização adequada de forma a evitar acidentes.

"A gente tem pelo menos uma equipe fazendo a fiscalização, mas viaturas que estejam em rota podem fazer autuações quando visualizam alguma situação de risco, solicitando a remoção do veículo através da central. Essa situação ainda ocorre em decorrência, muitas vezes, de condutores que, por falta de tempo, não procuram um local apropriado para estacionar, deixando o carro em qualquer lugar", explica o gerente, em entrevista à rádio O POVO CBN.

Cerca de 400 cruzamentos dispõem de reforço na sinalização, sendo 21 somente esse ano. De janeiro a junho, 614 veículos foram removidos em 115 comandos de fiscalização. Foi possível observar em vias onde o projeto foi implantado a redução de 61% no quantitativo de acidentes com vítima.

Lesgislação

No Brasil, conduzir veículo automotor estando alcoolizado é caracterizado como uma infração de natureza gravíssima X 10, podendo resultar em multa no valor de R$ 2.934,70 ou no encaminhamento do indivíduo à autoridade policial que adotará as medidas legais.

Já de acordo com o artigo 181 do CTB, que diz que "estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal", refere-se a uma infração de natureza média que gera quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do veículo e multa no valor de R$ 130,16, além de ter como medida administrativa a remoção do automóvel.

