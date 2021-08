PM inicia operação com foco nos corredores comerciais

Com o objetivo de fortalecer o policiamento nas imediações de shoppings centers, corredores comerciais e agências bancárias, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou, neste sábado, 28, uma operação policial no bairro Benfica e adjacências, na Capital. A ação militar não tem data para terminar e acontece de forma itinerante, de acordo com os dados estatísticos dos locais onde houver maior movimentação.

Segundo a PM, a operação ostensiva ocorre nos locais onde o comércio é mais movimentado e nas ruas paralelas. A intenção é a de combater os crimes violentos contra o patrimônio e fornecer maior segurança aos residentes e transeuntes da área.

A ação foi definida durante reunião da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na última quinta-feira, 26, com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). Durante o encontro, foram pensadas estratégias que fortaleçam o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil nas imediações de shoppings centers, corredores comerciais e agências bancárias.

“Já existe um diálogo permanente, principalmente com as áreas de segurança de shoppings. Então, hoje foram discutidas sugestões para melhorar essa parceria, como o fluxo de informações entre os estabelecimentos comerciais e a segurança pública. Além disso, foram sugeridas situações de posicionamento da Polícia Militar em áreas na rua para coibir furtos, e ações da Polícia Civil, no que diz respeito à investigação sobre grupos que praticam assaltos a esses estabelecimentos comerciais. Posso dizer que foram feitas sugestões dos shoppings para a segurança pública e da segurança pública para os shoppings”, pontua o gestor da SSPDS, Sandro Caron.

O uso das ferramentas tecnológicas como o Sistema Agilis e a inteligência da SSPDS também foram pontuados no encontro. De acordo com o coronel comandante-geral da PM, Márcio Oliveira, a integração entre as Forças de Segurança e o reforço do policiamento ostensivo, por meio de Indenização de Reforço ao Serviço Operacional (Irso), e uso de bicicletas em áreas estratégicas são fundamentais para a manutenção do bem-estar.

Participam da Operação equipes militares do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Cpraio), do 1º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM), do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).



