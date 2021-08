VLT atropela ciclista na estação São João do Tauape, em Fortaleza

Vítima teve ferimentos graves no braço e no ombro, mas foi socorrida ainda consciente pelo Samu; ele foi transferido por ambulância do Samu para o IJF e permanece internado

Um ciclista de identidade ainda não descoberta foi atropelado por um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na noite desta terça-feira, 24, em Fortaleza, na estação do bairro São João do Tauape. O acidente aconteceu na passagem de nível sobre os ramais da rua Escrivão Pinheiro, onde o homem foi atingido por um vagão e arrastado por alguns metros.



Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informa que o ciclista teria ignorado os sinais sonoros e visuais que indicavam a aproximação do VLT. Com o choque, o homem ficou preso na parte de baixo do vagão e sofreu ferimentos graves no ombro e na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares que passavam pelo local e prestou os primeiros socorros à vítima, antes de transferi-la para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, onde permanece internado. Embora bastante ferido, o ciclista estava consciente durante o atendimento médico.



O POVO procurou a assessoria de imprensa do IJF para saber sobre o estado de saúde da vítima e aguarda as informações.



Ao mesmo tempo em que lamenta o ocorrido, a Metrofor destaca que o caso serve de alerta para a importância da obediência à sinalização da via férrea. A companhia pede que usuários e transeuntes respeitem os avisos sonoros e visuais para garantir que a travessia seja segura.

