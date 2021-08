Ceará investiga dois casos suspeitos da doença da "urina preta"

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 18, o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, afirmou que a pasta já acredita haver transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19 no Estado. Isso porque a secretaria não conseguiu identificar quem teria infectado os dois pernambucanos que positivaram para a cepa - mais transmissível que a original -, que tiveram casos anunciados na última semana. Ainda há sete casos em investigação.

"Investigações epidemiológicas dos dois casos de pernambucanos que anunciamos na semana passada apontam para a circulação em nosso território de forma comunitária, porque não conseguimos identificar os casos que positivaram para a doença antes desses dois pacientes", disse Longo.

"Ainda estamos com toda vigilância atuando tanto nos municípios, quanto em Pernambuco, mas precisamos reforçar os cuidados da população considerando que a pandemia não acabou", acrescentou.

Sobre o assunto Covid: Ceará confirma primeiro caso da variante Alfa, do Reino Unido; casos de Delta chegam a 43

Ceará tem 43 casos confirmados da variante Delta do coronavírus

Ceará tem 22% da população vacinada contra a Covid-19

A propagação de possíveis variantes é uma preocupação, de acordo com o secretário, inclusive diante as cenas de aglomerações registradas na Região Metropolitana do Recife no último final de semana. "Podem colocar em risco as conquistas que são resultados do esforço de todos. Precisamos manter o nível de cuidado", pediu. Ainda, alertou para a necessidade de completar o esquema vacinal com as duas doses necessárias para todas as vacinas, com exceção da Janssen.

O resultado dos casos da variante Delta veio após sequenciamento genético de amostras de pacientes positivos para a Covid-19 foi feita pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM), unidade da Fiocruz em Pernambuco. Das 52 amostras, duas apresentaram a cepa, detectada inicialmente na Índia, em um homem que reside em Olinda, de 49 anos, e outro em Abreu e Lima, de 24 anos. Entre julho e a primeira semana de agosto, o IAM já havia identificado cinco casos da variante delta - todos em tripulantes filipinos que precisaram atracar no Estado para atendimento médico.

Ao responder a um questionamento sobre eventual necessidade de ampliação de leitos para atender a demanda trazida pela Delta, Longo diz que hoje ainda há uma "margem bastante significativa" na ocupação hospitalar, e que há possibilidade de reconversão de leitos para atender a doença.

Perguntado sobre a situação do Rio de Janeiro, em que a variante Delta está presente em 60% das amostras coletadas, o secretário alegou que Pernambuco ainda está longe deste patamar. "A gente não detectou uma predominância aqui (da variante Delta) no Estado. No Rio, já. Nosso objetivo é diminuir a circulação do vírus como um todo. Para gente ir detectando em diversos municípios, precisamos acompanhar de perto e por isso o Testa PE vai ser importante", explicou.

Dados apresentados na coletiva mostraram que a última semana epidemiológica, a 32, apontou estabilidade nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) após quedas sucessivas, mantendo os menores patamares registrados desde o início da pandemia. Já nas solicitações por leitos de UTI, Longo afirma que a tendência de queda permanece.

Apesar disso, Longo diz que estes não dão "direito de abrir mão dos cuidados". "Se quisermos continuar avançando inclusive com novas aberturas no plano de convivência, precisamos reforçar o que é o mantra da saúde em nosso estado: o uso correto da máscara, cobrindo boca e nariz, distanciamento físico sempre que possível e o cumprimento de protocolos em cada uma das atividades que estão sendo abertas, incluindo necessidade de higiene adequada das mãos", afirmou.

No boletim epidemiológico desta quarta-feira, 18, a SES-PE informou que a ocupação média de leitos estaduais para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é de 36%, com pacientes em 38% dos leitos de UTI, e em 33% dos de enfermaria. Já na rede privada, a taxa média de ocupação é de 40%, com 50% dos leitos de UTI ocupados, e 26% de enfermaria.

Tags