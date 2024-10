Empresa lança condomínio multiuso em Jijoca de Jericoacoara

O pioneiro projeto do Vivart Jeri combina múltiplas funções: moradia, comércio, serviço, lazer e relaxamento em espaços integrados Crédito: Divulgação

Atenta às novas tendências de mercado e comportamentos de consumo imobiliário, a Mohr Investimentos desenvolve o Vivart Jeri Condomínio Multiuso, em Jijoca de Jericoacoara, cidade cearense cercada das mais fascinantes belezas naturais e sede da icônica Vila de Jericoacoara, destino que recebe mais de 1,4 milhão de visitantes por ano. O município de Jijoca e região vivem um boom imobiliário sem precedentes, alavancado por grandes empreendimentos imobiliários e hoteleiros, reflexo do importante desenvolvimento econômico dos últimos anos, estimulado pelo aumento do turismo. A operação do aeroporto de Jericoacora colabora com esse crescimento, recebendo voos diretos de Fortaleza, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, capitais conectadas com os maiores aeroportos internacionais. Localizado na área nobre de Jijoca de Jericoacoara, a cinco minutos da Lagoa do Paraíso e na principal avenida de acesso para à Vila de Jericoacoara, o Vivart Jeri é baseado no urbanismo sustentável e reúne a vanguarda da mais refinada qualidade conceitual de planejamento urbano para uma experiência de moradia integrada.



O condomínio surpreende pela inovação da sua planta urbana, pensada para combinar setores comerciais internos e externos, open mall, áreas comuns para trabalho, lazer e relaxamento descentralizadas, club house completo com 12.500m², residenciais com controle de acesso exclusivo e unidades destinadas à atividade hoteleira. Além da inovadora concepção do multiuso, o Vivart Jeri contará com diferenciais como iluminação em led fotovoltaica, central de monitoramento CFTV 24h, ciclofaixas e estações de bicicletas compartilhadas, bosque, paisagismo, viveiro de plantas, hortas e pomares, anfiteatro, praças, pista de surf skate, coworking e muito mais. Recentemente, foi iniciada a pré-venda da primeira etapa do projeto, que reúne dois residenciais: o Vivart Jijoca e o Vivart Paraíso, com mais de 50% das 505 unidades vendidas em poucas semanas. O lançamento da segunda etapa com outros dois residenciais, que somam 474 unidades, está previsto para o primeiro semestre de 2025. De acordo com o Diretor Comercial da Mohr Investimentos, Rogério Cavalcante, o sucesso de vendas alcançado pelo produto, assinado pelo arquiteto Expedito Deusdará, confirma que o público consumidor está mais consciente e reconhece a qualidade e alto potencial de valorização do empreendimento, que prioriza fundamentos conceituais como: multiuso, design, sustentabilidade, mobilidade, segurança e tecnologia em prol da eficiência urbana. “Estamos diante do novo urbanismo, concebido para muito além das propostas tradicionais. Isso gera um valor agregado incalculável”, destaca Cavalcante.

Fundada em 2017 pelos investidores alemães Philipp Mohr e Gulnara Mohr, em sociedade com o engenheiro civil Alexandre Di Cavalcanti, a Mohr Investimentos cresceu rapidamente no setor. Em 2022, estabeleceu uma parceria estratégica com a Urbcom Participações, liderada pelos empresários Giovanni Magi e Matheus Telles, para o desenvolvimento do empreendimento Beach Village Paracuru, o primeiro condomínio de lotes de alto padrão da cidade de Paracuru-CE, que, atualmente, conta com mais de 70% das unidades vendidas e avançado estágio de obras. Com um olhar especial para o litoral oeste e a região serrana de Guaramiranga no Ceará, a Mohr Investimentos e a Urbcom Participações, em breve, estarão anunciando novidades no segmento imobiliário e hoteleiro nestas localizações.

Serviço Vivart Jeri Condomínio Multiuso Contato: Rogério Cavalcante, Diretor Comercial da Mohr Investimentos - (85) 99703 0413

Site: vivartjeri.com.br/