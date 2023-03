Mercado de painéis de LED: para CEO da Urbmídia, 2023 será ano de crescimento

Uma esquisa da P&S Market Research mostra que o mercado de painéis de LED deve ultrapassar US$ 70 bilhões em 2023. Para Gabriel Joca, CEO da Urbmídia, gigante da mídia DOOH e maior empresa do Norte-Nordeste no segmento, isso se deve, em partes, à digitalização da publicidade no mundo.

“Os painéis de LED, antes muito associados a eventos, estão sendo reconhecidos como o grande ativo de mídia Out Of Home que são”, destaca o empresário.

Ele também explica as vantagens da tecnologia. "O painel de LED, na comparação com as mídias tradicionais, apresenta importantes vantagens. A velocidade na troca dos conteúdos em exibição é uma delas. Isso é muito útil para criar uma variedade de campanhas, e ainda mais em ocasiões mais imediatistas, como um evento ou promoção relâmpago. Assim, o cliente ganha mais versatilidade e atualidade no seu conteúdo", destaca.

Outra vantagem é o alto impacto visual que um painel de LED gera no público, refletindo a modernidade e dinamismo dos tempos atuais. “Os painéis do Grupo Urbmídia, que complementam a paisagem urbana da nossa capital, sempre de acordo com a legislação municipal, apresentam grandes números de visualização, validados por nosso sistema de métricas”, elenca.

Além das propagandas, Gabriel cita o uso dos painéis como meio de informação. “O painel de LED não deixa de ser um grande veículo e que pode ser usado para transmitir informações de relevância. Um exemplo recente e muito forte dessa possibilidade foi a pandemia, quando os painéis do Grupo Urbmídia foram grandes aliados na disseminação de mensagens de alerta sanitário e de informações verdadeiras e essenciais sobre prevenção, contaminação e vacinação”, detalha.

Projeção para 2023

Para 2023, a Urbmídia pretende ampliar sua participação nas regiões Norte e Nordeste. “Nós já estamos com mais de 35 painéis instalados em Fortaleza e Região Metropolitana e, em 2023, pretendemos ampliar não só esses ativos como nossa rede de UrbMUPs, nova linha de painéis em formato vertical. Além disso, em relação ao mercado regional, alcançamos grandes marcos em 2022”, adianta o CEO da empresa.

O empresário lembra que a primeira empena, instalada na fachada do Shopping Aldeota, foi pioneira no Norte e Nordeste. Pouco tempo depois, foi lançada a empena do Shopping Iguatemi Bosque, que integrou um projeto de circuito de mídias digitais, considerado o maior já feito em shoppings do Norte e Nordeste.

O Grupo Urbmídia também tem o compromisso de ser a primeira empresa do Digital Out Of Home do Norte e Nordeste a utilizar energia 100% renovável em todos os ativos. O plano de expansão para 2023 é a inauguração de uma segunda usina fotovoltaica.



