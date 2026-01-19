Curso de Psicologia da UniAteneu prepara profissionais para atuar em múltiplas áreas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao longo da graduação, os alunos são incentivados a construir o conhecimento de maneira ativa, por meio da integração entre teoria, pesquisa e prática
Em um cenário marcado por profundas transformações sociais, culturais e institucionais, a Psicologia assume um papel cada vez mais estratégico na promoção da saúde mental e do bem-estar humano. A formação do psicólogo contemporâneo exige não apenas conhecimento técnico, mas também pensamento crítico, sensibilidade ética, compromisso social e capacidade de compreender o ser humano em suas múltiplas dimensões.

É nesse contexto que o Curso de Psicologia do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) se destaca como referência no Ceará e no Nordeste. Com uma proposta pedagógica sólida e alinhada às Ciências da Saúde, a graduação em Psicologia da UniAteneu prepara profissionais para atuar de forma ética, crítica, reflexiva e socialmente responsável.

O curso adota uma formação generalista, contemplando diferentes abordagens teóricas, epistemológicas e metodológicas da Psicologia, além de preparar o aluno para os diversos campos de atuação profissional. Ao longo da graduação, os discentes são incentivados a construir o conhecimento de maneira ativa, por meio da integração entre teoria, pesquisa e prática.

A formação inclui investigação científica, estudos de caso, observações sistemáticas, análises clínicas e neurológicas, experimentos e atuação em contextos interdisciplinares. Projetos de extensão voltados à promoção da saúde mental e ao cuidado psicossocial, assim como laboratórios de pesquisa, fortalecem a iniciação científica e a produção de conhecimento acadêmico.

Vivência prática e clínica-escola como diferencial

Um dos grandes diferenciais do Curso de Psicologia da UniAteneu é a forte vivência prática desde a graduação. Os alunos têm contato direto com as demandas reais da comunidade e do mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades técnicas e postura ética ainda durante a formação. Nesse cenário, destaca-se o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), a clínica-escola do curso.

O SPA da UniAteneu funciona nos campi Grand Shopping e Harmony, oferecendo à comunidade interna e externa serviços como psicoterapia, plantão psicológico e avaliação psicológica, atendendo a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os atendimentos são realizados por estagiários dos 8º, 9º e 10º semestres, sempre com supervisão semanal de professores e psicólogos responsáveis, garantindo
qualidade técnica, ética e científica.

As intervenções são conduzidas com base em abordagens psicológicas adequadas às necessidades de cada caso, respeitando a singularidade dos sujeitos atendidos. Essa experiência prática permite ao futuro psicólogo compreender os fenômenos psicológicos de forma ampla, contextualizada e socialmente comprometida.

Com duas clínicas-escola em funcionamento, a UniAteneu amplia o acesso da população aos serviços psicológicos e reforça o seu compromisso social. Os Serviços de Psicologia Aplicada funcionam de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite, oferecendo flexibilidade tanto para os usuários quanto para os alunos que realizam seus estágios.

Corpo docente qualificado e compromisso com a excelência

Para a profª. Ma. Ticiane Rodrigues da Silva, coordenadora interina do Curso de Psicologia e do SPA Grand Shopping, a excelência da graduação em Psicologia da UniAteneu também se reflete em seu corpo docente, formado por professores especialistas, mestres e doutores com sólida trajetória acadêmica e ampla experiência prática em diferentes áreas da Psicologia.

Segundo ela, essa integração entre conhecimento científico, prática profissional e compromisso ético contribui para uma formação alinhada às demandas contemporâneas da saúde mental e das políticas
públicas.

“Com infraestrutura adequada, apoio pedagógico contínuo e forte inserção comunitária, o Curso de Psicologia da UniAteneu reafirma o seu compromisso com a formação de psicólogos preparados para atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde psíquica. Ao unir rigor científico, prática qualificada e responsabilidade social, a instituição consolida-se como espaço de formação humana, crítica e transformadora, contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento da Psicologia e da saúde
mental na sociedade”, explicou a coordenadora.

“Em um mundo marcado por crescentes desafios na saúde mental e nas relações humanas, a profissão de psicólogo se consolida como essencial. O Curso de Psicologia do Centro Universitário Ateneu se destaca por aliar uma formação rigorosa e pluralista com a flexibilidade de uma modalidade pensada para quem trabalha. As turmas com aulas concentradas aos sábados garantem a mesma matriz curricular, corpo docente qualificado e acesso à estrutura das demais modalidades, tornando possível conciliar a rotina profissional com a graduação de qualidade e o sonho de se tornar psicólogo”, afirmou a profª. Drª. Andrea Cristina da Silva Benevides, pró-reitora acadêmica da UniAteneu.

O curso oferece uma formação generalista, que prepara o futuro profissional para atuar nas diversas interfaces da Psicologia, desde a clínica até os campos organizacional, escolar, social, hospitalar e jurídico. A pró-reitora acadêmica ressalta ainda que os alunos têm acesso a laboratórios específicos e à clínicas-escola para atendimento à comunidade, preparando o egresso para um mercado diversificado.

“Um dos principais diferenciais do curso de Psicologia da UniAteneu é a integração entre teoria e prática desde os primeiros períodos, por meio do Programa Vida no Campus, onde é possível vivenciar contextos reais de atuação profissional antes mesmo da conclusão do curso”, complementou a profª. Drª. Andrea Cristina da Silva Benevides.

Sobre o Centro Universitário Ateneu

A UniAteneu tem se consolidado como um centro universitário de grande relevância, sendo considerada como uma das instituições de ensino superior (IES) mais recomendadas em Fortaleza, no Ceará e no Nordeste brasileiro.

Um dos diferenciais é o apoio à carreira do aluno, onde a UniAteneu se destaca pela melhor conexão com o mercado de trabalho, que tem resultado na viabilização de inúmeras oportunidades de estágios e empregos para os alunos em diferentes áreas. Isto acontece por meio de parcerias estratégicas, programas de empregabilidade e ações de orientação de carreira, que disponibilizam vagas compatíveis com as áreas de formação.

Esse compromisso contribui diretamente para a inserção profissional dos discentes e reafirma o Centro Universitário Ateneu como uma das IES mais atuantes da região no desenvolvimento das competências técnicas e na orientação comportamental dos alunos, para que se destaquem em suas trajetórias no mundo do trabalho.

SERVIÇO:
Centro Universitário Ateneu: https://uniateneu.edu.br/ 
Contato: 0800 006 1717
Campi: Lagoa, Harmony, Siqueira, Grand Shopping e Reitoria

UniAteneu
