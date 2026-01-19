Curso de Psicologia da UniAteneu prepara profissionais para atuar em múltiplas áreas

Simulação de atendimento psicológico, que tem disponível no Serviço de Psicologia Aplicada dos campi Grand Shopping e Harmony. / Crédito: Foto: Divulgação/UniAteneu

Em um cenário marcado por profundas transformações sociais, culturais e institucionais, a Psicologia assume um papel cada vez mais estratégico na promoção da saúde mental e do bem-estar humano. A formação do psicólogo contemporâneo exige não apenas conhecimento técnico, mas também pensamento crítico, sensibilidade ética, compromisso social e capacidade de compreender o ser humano em suas múltiplas dimensões. É nesse contexto que o Curso de Psicologia do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) se destaca como referência no Ceará e no Nordeste. Com uma proposta pedagógica sólida e alinhada às Ciências da Saúde, a graduação em Psicologia da UniAteneu prepara profissionais para atuar de forma ética, crítica, reflexiva e socialmente responsável.

O curso adota uma formação generalista, contemplando diferentes abordagens teóricas, epistemológicas e metodológicas da Psicologia, além de preparar o aluno para os diversos campos de atuação profissional. Ao longo da graduação, os discentes são incentivados a construir o conhecimento de maneira ativa, por meio da integração entre teoria, pesquisa e prática.

A formação inclui investigação científica, estudos de caso, observações sistemáticas, análises clínicas e neurológicas, experimentos e atuação em contextos interdisciplinares. Projetos de extensão voltados à promoção da saúde mental e ao cuidado psicossocial, assim como laboratórios de pesquisa, fortalecem a iniciação científica e a produção de conhecimento acadêmico. Vivência prática e clínica-escola como diferencial

Um dos grandes diferenciais do Curso de Psicologia da UniAteneu é a forte vivência prática desde a graduação. Os alunos têm contato direto com as demandas reais da comunidade e do mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades técnicas e postura ética ainda durante a formação. Nesse cenário, destaca-se o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), a clínica-escola do curso. O SPA da UniAteneu funciona nos campi Grand Shopping e Harmony, oferecendo à comunidade interna e externa serviços como psicoterapia, plantão psicológico e avaliação psicológica, atendendo a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os atendimentos são realizados por estagiários dos 8º, 9º e 10º semestres, sempre com supervisão semanal de professores e psicólogos responsáveis, garantindo

qualidade técnica, ética e científica. As intervenções são conduzidas com base em abordagens psicológicas adequadas às necessidades de cada caso, respeitando a singularidade dos sujeitos atendidos. Essa experiência prática permite ao futuro psicólogo compreender os fenômenos psicológicos de forma ampla, contextualizada e socialmente comprometida.

Com duas clínicas-escola em funcionamento, a UniAteneu amplia o acesso da população aos serviços psicológicos e reforça o seu compromisso social. Os Serviços de Psicologia Aplicada funcionam de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite, oferecendo flexibilidade tanto para os usuários quanto para os alunos que realizam seus estágios. Corpo docente qualificado e compromisso com a excelência

Para a profª. Ma. Ticiane Rodrigues da Silva, coordenadora interina do Curso de Psicologia e do SPA Grand Shopping, a excelência da graduação em Psicologia da UniAteneu também se reflete em seu corpo docente, formado por professores especialistas, mestres e doutores com sólida trajetória acadêmica e ampla experiência prática em diferentes áreas da Psicologia. Segundo ela, essa integração entre conhecimento científico, prática profissional e compromisso ético contribui para uma formação alinhada às demandas contemporâneas da saúde mental e das políticas

públicas. “Com infraestrutura adequada, apoio pedagógico contínuo e forte inserção comunitária, o Curso de Psicologia da UniAteneu reafirma o seu compromisso com a formação de psicólogos preparados para atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde psíquica. Ao unir rigor científico, prática qualificada e responsabilidade social, a instituição consolida-se como espaço de formação humana, crítica e transformadora, contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento da Psicologia e da saúde

mental na sociedade”, explicou a coordenadora.