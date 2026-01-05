Curso de Direito da UniAteneu prepara o aluno para atuação em diversas áreas da carreira

O Núcleo de Práticas Jurídicas da UniAteneu nos campi Grand Shopping e Harmony são espaços onde alunos do Curso de Direito podem atuar como estagiários. / Crédito: Divulgação/UniAteneu

Em meio às constantes transformações sociais, tecnológicas e institucionais, a formação em Direito exige, cada vez mais, profissionais que vão além do conhecimento técnico das normas. O mercado jurídico contemporâneo demanda bacharéis com pensamento crítico, sensibilidade social, ética e capacidade de interpretação da realidade, aptos a enfrentar os desafios do sistema de justiça brasileiro. É nesse contexto que o Curso de Direito do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) se consolida como referência em formação jurídica humanizada, prática e alinhada às demandas do século XXI. A proposta pedagógica do Curso de Direito da UniAteneu parte do princípio de que o ensino jurídico deve ultrapassar os limites da sala de aula tradicional. Desde os primeiros semestres, os alunos são estimulados a vivenciar o Direito na prática, por meio de metodologias ativas, estudos de caso, simulações processuais, júris simulados e outras atividades que aproximam teoria e realidade profissional. Essa abordagem contribui diretamente para o desenvolvimento de competências técnicas, argumentativas e éticas, preparando o aluno para atuar na advocacia, em carreiras públicas e em diferentes áreas do campo jurídico.

Outro diferencial do curso é o forte compromisso com a função social do Direito. A UniAteneu incentiva a participação dos alunos em projetos de extensão, ações comunitárias e iniciativas de acesso à justiça, promovendo a cidadania e a educação em direitos. Essas experiências permitem que o acadêmico compreenda o Direito como um instrumento de transformação social, desenvolvendo uma postura profissional baseada na empatia, na ética e no respeito à dignidade humana.

A excelência do ensino também se reflete no corpo docente altamente qualificado, composto por professores doutores, mestres e especialistas com sólida trajetória acadêmica e ampla experiência prática no mercado jurídico. Muitos atuam simultaneamente na magistratura, advocacia, Ministério Público, Defensoria Pública e outras carreiras jurídicas, garantindo uma formação atualizada e conectada à

realidade forense e às constantes mudanças legislativas e jurisprudenciais. Essa integração entre teoria e prática fortalece um ambiente acadêmico dinâmico e alinhado às exigências profissionais.

Além da formação integral, o Curso de Direito da UniAteneu desenvolve ações específicas de preparação para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e concursos públicos, sem perder de vista a construção de profissionais reflexivos e socialmente responsáveis. O foco em resultados caminha lado a lado com o compromisso institucional, sempre levando em consideração no processo formativo a excelência acadêmica e a responsabilidade social. A infraestrutura acadêmica moderna, o apoio pedagógico contínuo e a atuação do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) nos campi Grand Shopping e Harmony contribuem para um ambiente favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento profissional. Com campi estrategicamente localizados e uma gestão acadêmica atenta às necessidades dos discentes, a UniAteneu oferece condições ideais para uma trajetória

acadêmica sólida e bem orientada.

Para a profª. Ma. Ivinna Nunes de Sousa, coordenadora do Curso de Direito da UniAteneu, a formação jurídica no centro universitário está alinhada aos desafios contemporâneos da profissão, incorporando em sua matriz curricular e em suas atividades acadêmicas temas como direitos fundamentais, ética profissional, acesso à justiça, novas tecnologias aplicadas ao Direito e métodos adequados de resolução de conflitos. “Ao unir rigor técnico, compromisso social e formação prática, a UniAteneu reafirma o seu papel na formação de profissionais preparados não apenas para exercer o Direito, mas para compreender, humanizar e transformar as relações jurídicas, contribuindo de maneira efetiva para o fortalecimento da justiça e da cidadania”, destacou a coordenadora. Já a profª. Drª. Andrea Cristina da Silva Benevides, pró-reitora acadêmica da UniAteneu, ressalta que o Curso de Direito do Centro Universitário Ateneu oferece uma matriz curricular completa que abrange também aulas aos sábados, proporcionando uma flexibilidade para profissionais e demais alunos com compromissos durante a semana. “Essa modalidade mantém o mesmo padrão de qualidade, com corpo docente qualificado e infraestrutura adequada para a formação jurídica. O aluno tem acesso a uma formação ética e crítica, essencial para o exercício das carreiras jurídicas. Dessa forma, a instituição democratiza o acesso ao ensino superior de Direito, permitindo que o aluno concilie a sua vida acadêmica com outras responsabilidades”, afirmou a pró-reitora acadêmica da UniAteneu.



