UniAteneu inaugura Clínica Veterinária Harmony para práticas e atendimento à comunidade

A Clínica Veterinária Harmony é espaço de práticas foi planejado para atuar como um centro completo de saúde animal / Crédito: Divulgação/UniAteneu

O Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) (linkar para o site: https://uniateneu.edu.br/) deu mais um passo importante para garantir uma formação de qualidade, focado no conhecimento acadêmico e alinhado com as práticas mais atuais do mercado profissional, visando uma carreira de sucesso dos alunos. Com este objetivo, foi inaugurado no dia 04 de dezembro a Clínica Veterinária Harmony da UniAteneu, que passa a ser utilizada como ambiente de aprendizado dos discentes do Curso de Medicina Veterinária e também para atender à comunidade com procedimentos diversos feitos nos pets com p O Povo reços acessíveis.

A Clínica Veterinária Harmony é um centro de cuidados completos dedicado à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos animais de estimação. Com uma equipe de profissionais qualificados, infraestrutura moderna e atendimento humanizado, a clínica oferece serviços que abrangem desde a prevenção até tratamentos avançados. O espaço de práticas foi planejado para atuar como um centro completo de saúde animal, oferecendo consultas, vacinação, exames, diagnósticos, cirurgias, semi-internação, atendimento de emergência e serviços complementares para cães, gatos e animais silvestres autorizados.





Serviços oferecidos pela Clínica Veterinária Harmony

São oferecidas consultas, vacinação, exames, diagnósticos, cirurgias, semi-internação, atendimento de emergência e serviços complementares Crédito: Divulgação/UniAteneu Com infraestrutura moderna, equipamentos atualizados e atendimento humanizado, a clínica-escola proporciona aos tutores um cuidado completo para os seus pets. Entre os principais serviços estão: Consultas e atendimento clínico Avaliação geral e especializada



Atendimento para cães, gatos e animais silvestres autorizados

Acompanhamento de doenças crônicas

Medicina preventiva e orientações para cuidados contínuos Vacinação

Programa anual de vacinação para cães e gatos



Vacina antirrábica e vacinas virais importadas

Carteira individual de acompanhamento

Orientação completa sobre vacinas obrigatórias e recomendadas

Exames e diagnósticos Exames laboratoriais (hemograma, bioquímica, urinálise e parasitologia)



Diagnóstico por imagem: ultrassonografia e raio-X digital

Eletrocardiograma



Testes rápidos para auxílio no diagnóstico clínico Cirurgias e semi-internação Cirurgias gerais e especializadas



Castração



Centro cirúrgico equipado com anestesia inalatória e monitoramento multiparamétrico



Suítes separadas para cães e gatos



Monitoramento constante, fluidoterapia e suporte intensivo Odontologia veterinária

Limpeza e tartarectomia



Extrações



Tratamento de doenças periodontais Atendimento de emergência e suporte complementar Atendimento imediato em casos críticos



Equipe treinada em primeiros socorros veterinários

Fisioterapia veterinária

Atendimento especializado para pets idosos (geriatria veterinária) Clínica-escola fortalece aprendizado prático na Medicina Veterinária

“A inauguração da clínica médica veterinária para pequenos animais do campus Harmony da UniAteneu representa um marco significativo para a instituição, para a comunidade acadêmica e para a população do entorno. Muito mais que um novo equipamento educacional, a clínica consolida um espaço de integração entre ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social, proporcionando avanços concretos na formação profissional e na promoção do bem-estar animal. Como ambiente de práticas supervisionadas, a clínica oferece aos alunos do Curso de Medicina Veterinária uma oportunidade ímpar de vivenciar situações reais da rotina clínica, cirúrgica e laboratorial”, afirmou a profª. Ma. Glaycione Costa Rodrigues, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu.

Para Jéssica Freire, coordenadora da Clínica Veterinária Harmony da UniAteneu, uma clínica-escola veterinária permite que os alunos tenham contato direto com casos reais, desenvolvendo habilidades práticas e proporcionando vivências com profissionais experientes, o que garante um aprendizado seguro e supervisionado. Ela acrescenta ainda que, além disso, oferece à comunidade serviços de qualidade a preços acessíveis, contribuindo para o bem-estar dos pacientes.

“Acreditamos que cada pet merece cuidados personalizados e atenção especial. Trabalhamos com ética, carinho e tecnologia para garantir que os animais que chegam até à clínica possam receber o melhor tratamento possível. “A clínica-escola também é um ambiente multidisciplinar, integrando clínica médica e cirúrgica, diagnóstico por imagem, anestesiologia, entre outras áreas. Ou seja, além de ajudar os alunos a compreenderem o funcionamento real de uma estrutura veterinária completa, aproxima o centro universitário da comunidade, promovendo educação em saúde animal e responsabilidade social”, ressaltou Jéssica Freire.

