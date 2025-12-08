UniAteneu inaugura Clínica Veterinária Harmony para práticas e atendimento à comunidade

UniAteneu inaugura Clínica Veterinária Harmony para práticas e atendimento à comunidadeNa clínica, são realizadas consultas e atendimento clínico, vacinação, exames e diagnósticos, testes rápidos, cirurgias e semi-internação, atendimentos de emergência e serviços de saúde complementares para os pets
O Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) (linkar para o site: https://uniateneu.edu.br/) deu mais um passo importante para garantir uma formação de qualidade, focado no conhecimento acadêmico e alinhado com as práticas mais atuais do mercado profissional, visando uma carreira de sucesso dos alunos. Com este objetivo, foi inaugurado no dia 04 de dezembro a Clínica Veterinária Harmony da UniAteneu, que passa a ser utilizada como ambiente de aprendizado dos discentes do Curso de Medicina Veterinária e também para atender à comunidade com procedimentos diversos feitos nos pets com p O Povo reços acessíveis.
A Clínica Veterinária Harmony é um centro de cuidados completos dedicado à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos animais de estimação. Com uma equipe de profissionais qualificados, infraestrutura moderna e atendimento humanizado, a clínica oferece serviços que abrangem desde a prevenção até tratamentos avançados. O espaço de práticas foi planejado para atuar como um centro completo de saúde animal, oferecendo consultas, vacinação, exames, diagnósticos, cirurgias, semi-internação, atendimento de emergência e serviços complementares para cães, gatos e animais silvestres autorizados.
Serviços oferecidos pela Clínica Veterinária Harmony
Com infraestrutura moderna, equipamentos atualizados e atendimento humanizado, a clínica-escola proporciona aos tutores um cuidado completo para os seus pets. Entre os principais serviços estão:
Consultas e atendimento clínico
- Avaliação geral e especializada
- Atendimento para cães, gatos e animais silvestres autorizados
- Acompanhamento de doenças crônicas
- Medicina preventiva e orientações para cuidados contínuos
Vacinação
- Programa anual de vacinação para cães e gatos
- Vacina antirrábica e vacinas virais importadas
- Carteira individual de acompanhamento
- Orientação completa sobre vacinas obrigatórias e recomendadas
Exames e diagnósticos
- Exames laboratoriais (hemograma, bioquímica, urinálise e parasitologia)
- Diagnóstico por imagem: ultrassonografia e raio-X digital
- Eletrocardiograma
- Testes rápidos para auxílio no diagnóstico clínico
Cirurgias e semi-internação
- Cirurgias gerais e especializadas
- Castração
- Centro cirúrgico equipado com anestesia inalatória e monitoramento multiparamétrico
- Suítes separadas para cães e gatos
- Monitoramento constante, fluidoterapia e suporte intensivo
Odontologia veterinária
- Limpeza e tartarectomia
- Extrações
- Tratamento de doenças periodontais
Atendimento de emergência e suporte complementar
- Atendimento imediato em casos críticos
- Equipe treinada em primeiros socorros veterinários
- Fisioterapia veterinária
- Atendimento especializado para pets idosos (geriatria veterinária)
Clínica-escola fortalece aprendizado prático na Medicina Veterinária
“A inauguração da clínica médica veterinária para pequenos animais do campus Harmony da UniAteneu representa um marco significativo para a instituição, para a comunidade acadêmica e para a população do entorno. Muito mais que um novo equipamento educacional, a clínica consolida um espaço de integração entre ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social, proporcionando avanços concretos na formação profissional e na promoção do bem-estar animal. Como ambiente de práticas supervisionadas, a clínica oferece aos alunos do Curso de Medicina Veterinária uma oportunidade ímpar de vivenciar situações reais da rotina clínica, cirúrgica e laboratorial”, afirmou a profª. Ma. Glaycione Costa Rodrigues, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu.
Para Jéssica Freire, coordenadora da Clínica Veterinária Harmony da UniAteneu, uma clínica-escola veterinária permite que os alunos tenham contato direto com casos reais, desenvolvendo habilidades práticas e proporcionando vivências com profissionais experientes, o que garante um aprendizado seguro e supervisionado. Ela acrescenta ainda que, além disso, oferece à comunidade serviços de qualidade a preços acessíveis, contribuindo para o bem-estar dos pacientes.
“Acreditamos que cada pet merece cuidados personalizados e atenção especial. Trabalhamos com ética, carinho e tecnologia para garantir que os animais que chegam até à clínica possam receber o melhor tratamento possível. “A clínica-escola também é um ambiente multidisciplinar, integrando clínica médica e cirúrgica, diagnóstico por imagem, anestesiologia, entre outras áreas. Ou seja, além de ajudar os alunos a compreenderem o funcionamento real de uma estrutura veterinária completa, aproxima o centro universitário da comunidade, promovendo educação em saúde animal e responsabilidade social”, ressaltou Jéssica Freire.
Sobre o Centro Universitário Ateneu
A UniAteneu é considerada um dos melhores centros universitários de Fortaleza, pois oferece cursos de graduação reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), destacando-se pela credibilidade no mercado e pela excelência na formação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento há mais de 21 anos de existência no mercado educacional cearense.
Em todo o processo de formação, o aluno dispõe de práticas conduzidas por professores com vasta experiência profissional, laboratórios com equipamento e recursos tecnológicos de ponta, ambientes de práticas como o Hospital do Cavalo Conceito e encaminhamento garantido para estágios e empregos, o que torna a graduação como sendo o melhor Curso de Medicina Veterinária de Fortaleza.
A instituição mantém um sólido relacionamento com setores de Recursos Humanos (RH) de diversas empresas, instituições públicas e organizações da sociedade civil, ampliando as oportunidades de estágio e empregabilidade para alunos de diferentes cursos. Todo este trabalho focado no sucesso profissional do acadêmico é realizado pelo Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), um setor que se destaca entre todas as instituições de ensino superior de Fortaleza e de todo o estado do Ceará.
Veja o vídeo e conheça a estrutura da Clínica Veterinária Harmony da UniAteneu: https://www.youtube.com/watch?v=amB9M6t645U
SERVIÇO:
Clínica Veterinária Harmony da UniAteneu
Endereço: Av. Humberto Monte, 2929. Pici. Acesso pelo térreo do Edifício Harmony Premium Business
Contato para agendamento de consulta: Instagram (@clinicaveterinariaharmony)