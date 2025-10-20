UniAteneu lança novos recursos interativos e tecnológicos nos cursos de educação a distância

Os acadêmicos contam com tutores humanos via WhatsApp, que oferecem acompanhamento próximo e respostas rápidas / Crédito: Divulgação/UniAteneu

Para alcançar um patamar mais elevado e de excelência no âmbito do ensino superior, muitas instituições investem recursos tecnológicos e um acompanhamento pedagógico constante para garantirem a melhor experiência de formação para o aluno. Com este objetivo, o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) deu um salto rumo à inovação educacional ao lançar a nova geração do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e novas metodologias para o ensino a distância (EaD), oferecendo uma experiência digital que une tecnologia. Inteligência Artificial (IA), interatividade e design inteligente.

Com recursos de IA e Learning Analytics (LA), o ambiente agora personaliza o ensino, identifica dificuldades em tempo real e oferece suporte automatizado ao aluno. A nova estrutura reflete um ecossistema digital completo, que integra videoconferências, biblioteca digital, cursos de formação gratuitos, laboratórios virtuais, eventos online, blogs, podcasts, atividades acadêmicas, desafios e avaliações, tudo em um acesso unificado. A aula ao vivo vai além da videoconferência, pois aumenta o engajamento dos alunos transformando os encontros virtuais em experiências dinâmicas e colaborativas.

O sistema oferece salas de apoio, quadro branco interativo, painel de engajamento, enquetes, transmissão da aula para o YouTube, lousa interativa, salas simultâneas, gravações automáticas e ambientes imersivos, garantindo transmissões estáveis e proximidade entre professores e alunos. Além disto, também faz a integração com outras plataformas, como o Canvas, Rocket, WordPress e muitas outras.

Os acadêmicos contam ainda com tutores humanos via WhatsApp, que oferecem acompanhamento próximo e respostas rápidas; e tutores virtuais com IA, disponíveis 24 horas, capazes de tirar dúvidas e orientar o aluno conforme o seu ritmo de aprendizagem. “A tutoria é o elo entre o aluno e toda a estrutura do EaD. Mensalmente, realizamos encontros virtuais para tirar dúvidas, orientar prazos e fortalecer o vínculo com os estudantes”, explicou Ítalo Torres, supervisor de tutoria do Centro Universitário Ateneu.

O AVA também envia alertas automáticos sobre calendário acadêmico, prazos de atividades e aulas ao vivo, permitindo acompanhamento em tempo real do desempenho e engajamento dos alunos. Além disso, a UniAteneu incorporou recursos de gamificação, realidade virtual e simuladores 3D em disciplinas de cursos das áreas da saúde, engenharia e ciências exatas, promovendo aprendizados práticos e imersivos.

A acessibilidade e a inclusão digital são pilares dessa nova proposta. O AVA agora conta com legendas automáticas, audiodescrição, tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e ajustes visuais, seguindo o Design Universal de Aprendizagem (DUA). "Essas atualizações são fruto de amplos estudos sobre Experiência do Usuário (UX) e da análise de diversos ambientes virtuais de referência. Renovamos cada detalhe da plataforma para torná-la mais intuitiva, acessível e envolvente", destacou a profª. Line Gadelha, diretora pedagógica de EaD da UniAteneu.

“Todo o processo foi conduzido em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e os marcos regulatórios da EaD, garantindo que cada avanço tecnológico esteja alinhado à qualidade acadêmica e à formação integral do aluno”, ressaltou a profª. Drª. Luciana Rodrigues, pró-reitora de Educação a Distância do Centro Universitário Ateneu.



Com essa iniciativa, o Centro Universitário Ateneu consolida-se como referência cearense e nacional, com nota máxima no MEC e um modelo de ensino que une tecnologia, metodologia e sensibilidade pedagógica, se

consolidando como um EaD que gera proximidade na experiência com o aluno. Suporte à carreira do aluno A nova estrutura reflete um ecossistema digital completo, que integra videoconferências, biblioteca digital, cursos de formação gratuitos, laboratórios virtuais, eventos online entre outros recursos. Crédito: Divulgação/UniAteneu A UniAteneu é amplamente conhecida por ser uma das instituições de ensino superior (IES) mais atuantes do Nordeste e do Brasil em relação ao acompanhamento acadêmico e o suporte à carreira dos alunos ao longo de toda a formação. Através do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), eles podem ter consultoria para a preparação de currículos e simulação de entrevistas para terem bom desempenho nas seleções para

estágios e empregos. Além disso, o Centro Universitário Ateneu realiza pré-seleção e recrutamento de candidatos que são alunos a pedido das empresas parceiras e promove eventos de carreiras, fortalecendo o networking com o mercado de trabalho.

Outra vantagem é que a UniAteneu mantém uma relação sólida e colaborativa com milhares de empresas conveniadas e agentes de integração, que são instituições especializadas em viabilizar a oferta de vagas de estágios e empregos, aumentando assim a chance de os acadêmicos ingressarem no mercado de trabalho quando ainda estão ativos no curso, nas mais diversas áreas de atuação profissional.



Referência em tecnologia A UniAteneu consolida-se como referência cearense e nacional, com um modelo de ensino que une tecnologia, metodologia e sensibilidade pedagógica. Crédito: Divulgação/UniAteneu No âmbito do ensino a distância, o Centro Universitário Ateneu mantém constante investimento em tecnologia educacional, o que converge para o fato de que é considerada uma IES referência em inovação e tecnologia, não apenas na metodologia pedagógica, mas também em cursos na área da Tecnologia da Informação.

IES de destaque no Ceará

A UniAteneu é o centro universitário do Ceará mais lembrado pelos cearenses, além de figurar entre as instituições de ensino superior mais recomendadas do estado do Ceará. Possui cursos de graduação com nota máxima em avaliação do Ministério da Educação, alta credibilidade no mercado de trabalho e é uma referência com relação à formação de alunos nas áreas da Saúde e Tecnologia.

