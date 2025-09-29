Pesquisa confirma a UniAteneu como IES de referência nas classes A e B do Ceará

Atualmente, a UniAteneu oferta mais de 50 cursos de graduação, incluindo os que acontecem na modalidade presencial e EaD / Crédito: Divulgação/UniAteneu)

Por que algumas instituições de ensino superior (IES) são mais procuradas e valorizadas do que outras? Isto acontece porque muitos alunos buscam por IES que tenham uma conexão maior com o mercado de trabalho, orientação profissional, professores qualificados e que focam em experiências práticas, fazem o acompanhamento ao longo de toda a formação acadêmica e garantem apoio à carreira para terem um melhor direcionamento sobre o caminho a seguir na profissão. O Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) oferece tudo isso há mais de 21 anos de existência, sempre prezando pela credibilidade e um ensino de excelência que vai muito além da sala de aula. A UniAteneu tem se colocado como umas das IES de referência e se posicionado entre as melhores do estado do Ceará nos últimos anos. Segundo pesquisa do Anuário Datafolha Top Of Mind, que foi divulgada no dia 25 de agosto por ocasião da edição do Anuário do Ceará 2025-2026, os dados apontaram a UniAteneu como o centro universitário mais lembrado pelos cearenses das classes A e B, com 4,6% da preferência dos entrevistados, demonstrando ter representatividade em todas as classes sociais. Em primeiro lugar, ficou a Universidade de Fortaleza (Unifor), com 32,2%; e na segunda colocação, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que obteve 22,5%.



Cursos ofertados em diversas áreas Em todos os cursos, os alunos contam com o suporte do Núcleo de Apoio à Carreira, considerado o que mais se destaca entre todas as IES do Ceará Crédito: Divulgação/UniAteneu Atualmente, a UniAteneu oferta mais de 50 cursos de graduação, incluindo os que acontecem na modalidade presencial nos campi em Fortaleza e a distância (EaD) com o suporte dos polos espalhados por todo o Brasil; 17 cursos técnicos e dois cursos de especialização pós-técnica; 134 cursos de pós-graduação, entre especializações e MBAs em diversos campos do conhecimento; 49 cursos profissionalizantes em EaD; preparação para concursos públicos nas áreas da educação, saúde, administrativa e da segurança pública; três cursos livres; Curso de Inglês em diferentes níveis; nove cursos de extensão; Educação de Jovens de Adultos (EJA); e curso preparatório para o vestibular.

Formação com foco na carreira Do ponto de vista acadêmico, a UniAteneu desenvolve um modelo de ensino in class, on-line e hands-on, de forma interativa e colaborativa Crédito: Foto: Divulgação/UniAteneu Nos cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação, os alunos contam com o suporte do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), considerado o que mais se destaca entre todas as instituições de ensino superior do Ceará e do Nordeste, além de ser um dos melhores do Brasil quando o assunto é acompanhamento e apoio ao desenvolvimento da trajetória profissional dos alunos. Considerando os anos de 2022 a 2024, o NAC divulgou, em média, 2 mil vagas de estágio; e uma média de 2.500 vagas de emprego no período de 2022 a 2025.



O Núcleo de Apoio à Carreira da UniAteneu tem um relacionamento com quase mil empresas, o que favorece a viabilização de oportunidades de estágio e emprego para os acadêmicos. Mais de 20% das vagas de estágio das empresas parceiras são divulgadas com exclusividade para o corpo discente. Além disso, o NAC disponibiliza consultoria para a preparação de currículos, faz simulação de entrevistas para eles terem bom desempenho nos processos seletivos; realiza pré-seleção e recrutamento de candidatos que são alunos a pedido das empresas parceiras; promove eventos de carreiras, maximizando o networking com o mercado de trabalho entre outras ações.

Excelência acadêmica

A UniAteneu é um centro universitário amplamente reconhecido em diversas esferas sociais ao longo das décadas de sua existência no cenário educacional cearense Crédito: Divulgação/UniAteneu Do ponto de vista acadêmico, a UniAteneu desenvolve um modelo de ensino in class, on-line e hands-on, de forma interativa e colaborativa, com foco no exemplo de formação t-shape. A instituição promove avaliação contínua e personalizada dos docentes, empreende tecnologia de ponta nos laboratórios e realiza eventos e atividades que agregam à formação do aluno, em todos os cursos de graduação. Para a realização das atividades de extensão, foram formalizadas parcerias com conselhos de classe, empresas privadas, órgãos governamentais e organizações do Terceiro Setor. A UniAteneu prioriza a flexibilidade e acessibilidade para todo o corpo discente, suporte e orientação ao aluno e os docentes contratados estão atuando no mercado, o que garante a troca de experiências reais da profissão em sala de aula.



“A UniAteneu se orgulha de oferecer um modelo acadêmico moderno, acessível e transformador, com práticas desde os primeiros semestres, laboratórios equipados, convênios com o mercado e foco na rápida inserção profissional. O nosso ensino é multidisciplinar, atualizado, tecnológico e inclusivo, com material didático de qualidade, apoio constante e calor humano”, afirmou a profª. Ma. Mirele Cavalcante, pró-reitora acadêmica da UniAteneu.

Segundo ela, com extensão além da sala de aula e intercâmbios internacionais em todos os níveis de ensino, os alunos constroem uma trajetória completa dentro da instituição, da base à pós-graduação, criando uma identidade própria e sólida. “Este reconhecimento como o centro universitário mais lembrado pelos cearenses das classes A e B reforça o nosso compromisso com a excelência e a formação de profissionais e de cidadãos preparados para o mundo”, ressaltou. Reconhecimento da reputação

O reconhecimento da UniAteneu é fruto do investimento em um ensino de excelência nos cursos e em outros aspectos que elevam o nível de qualidade da instituição Crédito: Divulgação/UniAteneu

A UniAteneu é um centro universitário amplamente reconhecido em diversas esferas sociais ao longo das décadas de sua existência. É considerada como uma das melhores instituições de ensino superior do estado do Ceará e do Nordeste, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF); e é referendada pelo Guia do Estudante, com notas elevadas em diversos índices de avaliação, inclusive, verificadas pelo Ministério da Educação (MEC). O reconhecimento é fruto do investimento em um ensino de excelência nos cursos e em outros aspectos que elevam o nível de qualidade da instituição.

A UniAteneu possui diversas premiações de caráter social, como por exemplo, o Selo Instituição Socialmente Responsável 2024-2025 da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes). É referência com relação à parte técnica no processo de formação do aluno e considerada a melhor IES com relação ao acompanhamento comportamental do discente, preparando-o para o mercado de trabalho e a vida após o término do curso.

Tudo isto valida a pesquisa do Anuário Datafolha Top Of Mind, que mais uma vez coloca a instituição como o centro universitário mais lembrado pelos cearenses das classes A e B na categoria “Faculdade”, assim como uma das mais recomendadas entre todas as IES do Ceará que aparecem na pesquisa geral. A UniAteneu foi criada há mais de 21 anos e é uma IES genuinamente cearense, sendo a única do estado do Ceará fundada por professores.