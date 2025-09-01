UniAteneu oferta pós-graduação em Educação para impulsionar carreira de professores

Atualmente, fazer um curso de especialização em Educação é um passo essencial para quem deseja se destacar e ampliar as suas possibilidades profissionais. / Crédito: Divulgação/UniAteneu

O sonho de ter aumento salarial e obter conhecimento de ponta agora é possível graças à metodologia flexível utilizada pela Pós-Graduação do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu). Atualmente, professores concursados podem obter em média 20% de ganho no salário se fizer cursos de especialização. A educação a distância (EaD) possibilita ao aluno organizar os seus horários de estudo de acordo com a sua rotina pessoal e profissional. As aulas e materiais ficam disponíveis na plataforma online, permitindo o acesso de onde estiver e a qualquer hora. Assim, o aluno consegue conciliar trabalho, família e estudo, avançando no próprio ritmo, sem estar preso a horários rígidos. Optar por um curso em EaD significa economizar tempo, já que o aluno não precisa se deslocar diariamente até a instituição de ensino. Na UniAteneu, todo o conteúdo é acessado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em horários que pode ser determinado pelo próprio aluno, o que permite o mesmo aproveitar melhor a rotina. Apesar dessa praticidade, a EaD mantém a mesma qualidade de ensino dos cursos presenciais, com professores qualificados, materiais didáticos completos e acompanhamento próximo dos tutores. Dessa forma, o aluno alia conveniência e eficiência, alcançando a sua formação com excelência.

Atualmente, fazer um curso de especialização na área da Educação é um passo essencial para quem deseja se destacar e ampliar as suas possibilidades profissionais. Além de aprofundar conhecimentos teóricos e práticos, a formação permite ao educador atualizar-se diante das constantes mudanças nas metodologias de ensino, nas demandas do mercado e nas políticas educacionais. Esse tipo de formação complementa a graduação, proporcionando novas habilidades, visão crítica e capacidade de inovar na prática pedagógica. Na UniAteneu, é possível cursar com toda a praticidade e a garantia de uma formação de qualidade no ensino a distância. Assim, o profissional não apenas melhora a sua atuação em sala de aula, mas também se torna mais competitivo e preparado para assumir funções de liderança, coordenação e gestão educacional. Entre as vantagens, destacam-se: o aprimoramento da qualidade do ensino, o aumento das chances de progressão na carreira, a possibilidade de atuar em áreas específicas da Educação, maior reconhecimento profissional e ampliação da rede de contatos. Além disso, a especialização contribui para que o educador desenvolva soluções criativas e eficazes para os desafios da sala de aula e da gestão escolar, tornando-se um profissional mais completo e preparado para transformar realidades.

A Pós-Graduação da UniAteneu oferta atualmente 16 cursos de especialização na área da Educação na modalidade EaD. Crédito: Divulgação/UniAteneu A Pós-Graduação da UniAteneu oferta atualmente 16 cursos de especialização na área da Educação na modalidade de ensino a distância, o que permite uma maior flexibilidade e acessibilidade a profissionais da Educação que estão em qualquer lugar do Brasil. No contexto do estado do Ceará, por exemplo, o professor que faz o Curso de Especialização em Gestão e Orientação Escolar pode participar de seleção pública para diretor de escolas estaduais. Já os demais profissionais da Educação que concluem um curso de pós-graduação na área podem ganhar uma gratificação e aumentar a renda salarial.

“Na UniAteneu, acreditamos que estar preparado para as oportunidades é o primeiro passo para o sucesso profissional. No mercado, e até mesmo no serviço público, quem investe em qualificação é reconhecido e recompensado. Proporcionamos aos nossos alunos não apenas a chance de progredir na carreira, mas também de desenvolver novas habilidades, contar com flexibilidade nos estudos e ter acesso a conteúdos atualizados. O nosso compromisso é transformar potencial em resultados concretos”, disse Marcos Barboza, gerente de Operações EaD da UniAteneu. Optar por um curso em EaD significa economizar tempo, já que o aluno não precisa se deslocar diariamente até a instituição de ensino. Crédito: Divulgação/UniAteneu

“Fazer um curso de pós-graduação não é mais um diferencial, mas um pré-requisito para conquistar cargos seletivos estratégicos e com remunerações diferenciadas. Nos cursos de especialização da área da Educação, a Pós-Graduação UniAteneu traz em sua matriz curricular a preparação para o aluno evoluir em sua eficiência profissional e estabelecer uma capacitação que lhe desenvolva cada vez mais no seu processo de aprendizagem. Ao fazer um curso de pós-graduação na modalidade de ensino à distância, o aluno alcança a certificação que deseja para impulsionar a sua carreira, com a garantia de um ensino prático de qualidade”, explicou o prof. Zaqueu Mota, diretor da Pós-Graduação UniAteneu.