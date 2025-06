Certificação intermediária da UniAteneu acelera entrada de alunos no mercado de trabalho

A certificação intermediária reafirma o compromisso com a empregabilidade e a formação prática dos alunos dos cursos de graduação tecnológica / Crédito: Divulgação/UniAteneu

Com um olhar voltado para o futuro e as transformações do mundo profissional, o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) tem se destacado ao oferecer um modelo de ensino inovador nos cursos de graduação tecnológica.

Um dos maiores diferenciais da proposta é a certificação intermediária, que reconhece, ainda durante o curso, as competências e habilidades já desenvolvidas pelos alunos, uma estratégia que impulsiona carreiras e antecipa oportunidades reais no mercado de trabalho.



No dia 11 de junho de 2025, a UniAteneu promoveu a 1ª Solenidade de Certificação Intermediária na unidade acadêmica Harmony – Bezerra de Menezes, para reafirmar o compromisso com a empregabilidade e a formação prática dos alunos. O evento celebrou a conquista dos discentes que concluíram o primeiro ciclo de formação e cumpriram a carga horária necessária para receber a certificação oficial, validando a sua qualificação para a atuação profissional imediata. Alunos que participaram da 1ª Solenidade de Certificação Intermediária da UniAteneu no dia 11 de junho na unidade Harmony – Bezerra de Menezes Crédito: Divulgação/UniAteneu Para a profª. Ma. Mirele Cavalcante, pró-reitora acadêmica da UniAteneu, a certificação intermediária não apenas valoriza o esforço do aluno, mas também funciona como uma ferramenta estratégica de inserção no mundo do trabalho.



“Essa certificação comunica ao mercado que o aluno está qualificado, comprometido com a sua formação e pronto para assumir responsabilidades. Ela fortalece o vínculo com a profissão e permite que o futuro profissional seja enxergado com mais clareza e confiança”, afirmou ela.

Ao permitir que o aluno atue profissionalmente antes mesmo de concluir o curso, a certificação se torna um diferencial altamente competitivo. Ela abre portas para experiências práticas, eleva o potencial de empregabilidade, favorece a evolução na carreira e contribui diretamente para o desenvolvimento pessoal e financeiro do discente. Ao permitir que o aluno atue profissionalmente antes mesmo de concluir o curso, a certificação intermediária se torna um diferencial altamente competitivo Crédito: Divulgação/UniAteneu

Os cursos de graduação tecnológica da UniAteneu são organizados por ciclos, com certificações estruturadas conforme o progresso acadêmico. Esse formato inovador possibilita que a trajetória do aluno seja marcada por conquistas concretas, visíveis e valorizadas pelo mercado, o que amplia a motivação, o engajamento e o sentimento de pertencimento ao universo profissional.

“Considero de grande importância para o aluno a certificação intermediária para a comprovação de suas habilidades adquiridas em determinado período do curso. Ajuda o profissional a consolidar o conhecimento adquirido por etapa na formação, comprovando que adquiriu competências e habilidades. Vejo como sendo uma ação de grande importância para que possamos ingressar mais rápido no mercado de trabalho, facilitando assim o nosso acesso a oportunidades de estágios e empregos”, disse a aluna Amanda Ariele Gomes de Souza, do Curso de Gestão de Recursos Humanos (RH) da UniAteneu. O aluno Alex Silva Dantas, do Curso de Logística, que foi reconhecido e agraciado por ter a melhor média global no curso até o momento na graduação Crédito: Divulgação/UniAteneu

O aluno Alex Silva Dantas, do Curso de Logística da UniAteneu, foi um dos discentes que foram agraciados na 1ª Solenidade de Certificação Intermediária, por ter sido o discente que obteve a maior nota (9,74), entre todos os que foram certificados, do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) até a fase atual que ele está no curso. A nota do IRA é a média global das notas conquistadas em todas as disciplinas cursadas até o momento. “Receber esse reconhecimento foi uma conquista muito significativa para mim. Ele representa o resultado de esforço, trabalho, disciplina e dedicação. Mais do que uma nota, é um sinal de que estou no caminho certo e me dá ainda mais motivação para buscar aperfeiçoamento nas minhas áreas, sejam elas de caráter profissional ou pessoal”, afirmou Alex Silva Dantas. Os cursos de graduação tecnológica da UniAteneu são organizados por ciclos, com certificações estruturadas conforme o progresso acadêmico Crédito: Divulgação/UniAteneu