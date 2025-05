Parceria da UniAteneu com o Hospital de Cavalos Conceito fortalece a formação prática

A UniAteneu oferta o Curso de Medicina Veterinária nas unidades acadêmicas Lagoa de Messejana e Harmony – Bezerra de Menezes / Crédito: Divulgação/UniAteneu

Investir no ensino prático qualificado dos alunos visando oferecer uma formação de excelência que projeta o futuro profissional para uma carreira sólida na profissão que escolheu seguir é um dos diferenciais do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu), fundado há mais de 20 anos e que hoje é referência no ensino superior no estado do Ceará. Para proporcionar aos discentes do Curso de Medicina Veterinária a oportunidade de vivenciar o exercício de procedimentos com animais de grande porte, a UniAteneu firmou em fevereiro de 2025 uma parceria com o Hospital de Cavalos Conceito (HCC), situado em Aquiraz (CE), uma referência no atendimento especializado a equinos.



A colaboração estratégica representa um avanço significativo na qualidade da formação prática dos alunos, oferecendo uma experiência profissional completa e alinhada com as exigências do mercado atual. O HCC é reconhecido por sua infraestrutura moderna, equipe técnica qualificada e excelência no atendimento clínico, cirúrgico e terapêutico de equinos. A partir da parceria, os alunos do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu terão acesso a estágios supervisionados, visitas técnicas, aulas práticas e oportunidades de pesquisa aplicada, diretamente em um ambiente de procedimentos veterinários real, dinâmico e altamente especializado. A UniAteneu firmou a parceria com o Hospital de Cavalos Conceito em fevereiro de 2025, para impulsionar ainda mais a formação dos alunos Crédito: Divulgação/UniAteneu A imersão dos discentes em um ambiente de prática de referência no trato com animais de grande porte proporciona o contato direto deles com casos clínicos complexos, manejo de rotina, exames complementares, protocolos de tratamento e técnicas cirúrgicas voltadas, especificamente, à medicina equina.

Com isso, ampliam-se as competências técnicas, éticas e interpessoais dos futuros médicos-veterinários, fortalecendo a formação crítica, prática e humanizada, que é um dos destaques no processo formativo implementado pela UniAteneu em todos os cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento.

Para Eduarda Negreiros, aluna do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu, a parceria proporciona uma experiência prática e enriquecedora, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades clínicas e de manejo de grandes animais. Ela afirma que a realização de atividades no HCC também contribui para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, pois os alunos têm a oportunidade de interagir com os proprietários dos animais e outros profissionais da área. “Ao participar de práticas clínicas no HCC, os alunos têm a chance de trabalhar diretamente com os animais, acompanhando casos clínicos reais e desenvolvendo habilidades técnicas e de diagnóstico. Além disso, podemos integrar a teoria aprendida em sala de aula com a prática clínica, o que é fundamental para a formação de um profissional completo”, disse Eduarda Negreiros.

"Considero a parceria com o Hospital de Cavalos Conceito um avanço significativo para a nossa formação prática. Ter acesso a um centro especializado em equinos, com estrutura de excelência e acompanhamento de profissionais altamente capacitados, representa uma oportunidade única de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em contextos reais e desafiadores. Essa iniciativa reforça o compromisso da UniAteneu com uma formação de qualidade, alinhada às demandas do mercado e à valorização da Medicina Veterinária no Nordeste", avaliou Flávio Carneiro, aluno do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu. Na sua visão, a parceria eleva a trajetória acadêmica dos alunos e os prepara com mais segurança e competência para o exercício da profissão.

Para Renato Germano de Andrade, sócio-administrador do HCC, a parceria do Hospital de Cavalos Conceito é de grande importância para a área acadêmica da UniAteneu, pois se trata de um hospital voltado para o cuidado de grandes animais, especificamente, da espécie equina, que está em processo de ascendência atualmente no mercado. “Atendemos animais com alto valor financeiro, sentimental e genético. Então, acredito que essa parceria vem para nos fortalecer e capacitar novos bons profissionais para o atendimento especializado em equinos. Nós estamos de portas abertas e muito gratos pelo acordo confirmado com a UniAteneu, para fazer com que capacite mais colegas veterinários qualificados e que futuramente sejam também nossos parceiros”, afirmou Renato Germano. Com ele, atua o sócio-administrador Pedro Carneiro Gadelha de Gois, onde juntos fazem do HCC um equipamento de destaque do ramo no estado. A parceria permitirá que se ampliem as competências técnicas, éticas e interpessoais dos futuros médicos-veterinários, fortalecendo a formação crítica, prática e humanizada Crédito: Divulgação/UniAteneu