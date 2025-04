Curso de Arquitetura e Urbanismo da UniAteneu conquista nota máxima no MEC

O Curso de Arquitetura e Urbanismo é ofertado nas unidades Lagoa de Messejana e Harmony – Bezerra de Mednezes / Crédito: Divulgação/UniAteneu

Excelência acadêmica, estrutura de qualidade, corpo docente qualificado e com visão de mercado e apoio à carreira do aluno desde os primeiros semestres são diferenciais que o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) garante para todos os cursos, seja de graduação, técnicos ou de pós-graduação. Um exemplo de referência no ensino e no processo contínuo de evolução e crescimento ao longo dos oito anos de existência é o Curso de Arquitetura e Urbanismo, que conquistou, em março de 2025, a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para o seu reconhecimento, com base na portaria nº 180, de 24 de março de 2025.

No decorrer dos anos, a coordenação do curso implementou ações que foram fundamentais para o desenvolvimento da graduação, tanto em termos de infraestrutura quanto na revisão e aprimoramento da matriz curricular e das ementas das disciplinas.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esses esforços visaram proporcionar uma formação de qualidade, alinhada às demandas do mercado e às tendências contemporâneas da Arquitetura e Urbanismo. A conquista não apenas reafirma a excelência do curso, mas também o posiciona como uma referência nacional para outros cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Emau) foi inaugurado em fevereiro de 2022 na unidade acadêmica Lagoa de Messejana Crédito: Divulgação/UniAteneu A trajetória de sucesso é fruto de uma combinação de dedicação, competência e uma visão estratégica para o futuro, elementos que foram essenciais para que o curso atingisse o nível de excelência. Desde o início do curso, todas as ações e atividades foram realizadas com o intuito de oferecer uma formação de excelência, que capacitasse os alunos a se tornarem profissionais de destaque no mercado. Em fevereiro de 2022, por exemplo, foi inaugurado o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Emau) na unidade acadêmica Lagoa de Messejana, um espaço de prática dotado de toda a estrutura para os alunos. A próxima atividade de impacto a ser realizada pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da UniAteneu será a 1ª Jornada Imersiva, que terá como tema “Conectando Arquitetura e Urbanismo, Design e Profissão”, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de maio na unidade acadêmica Lagoa de Messejana. Serão três dias de imersão intensa no universo da Arquitetura e Urbanismo e do Design de Interiores. O evento contará com a realização de palestras inspiradoras, cursos especializados e a participação de renomados profissionais da área, com palestrantes já confirmados. Além disso, ocorrerão atividades que irão enriquecer a carreira acadêmica e profissional dos discentes.

A nota máxima no MEC para o reconhecimento foi obtida do curso foi obtida com base na portaria nº 180, de 24 de março de 2025 Crédito: Divulgação/UniAteneu “Ter um centro universitário com nota 5 no MEC é como ganhar uma medalha de ouro no ensino superior! Isso significa que a instituição que eu estudo manda muito bem na qualidade, com professores muito qualificados, estrutura de ponta e um ensino que realmente prepara para o mercado de trabalho. Para mim, isso é uma baita vantagem, porque estudar em um lugar reconhecido assim dá aquela moral no currículo e abre muitas portas”, afirmou Eduardo Fonteles, aluno do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UniAteneu.

Segundo ele, estudar em um centro universitário bem avaliado, que é o caso da UniAteneu, faz toda a diferença na experiência acadêmica. “Tudo flui melhor. Os professores são mais envolvidos, nós nos sentimos motivados e as oportunidades surgem com mais facilidade. No fim das contas, uma instituição nota 5 não é só um número, é um sinal de que ali tem um ensino que faz a diferença de verdade na vida de quem passa por ela”, ressaltou Eduardo Fonteles.

Ao longo dos oito anos de existência, o curso evoluiu em termos de infraestrutura, revisão, aprimoramento da matriz curricular e ementas das disciplinas Crédito: Divulgação/UniAteneu “Assumir a coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo e de Design de Interiores da UniAteneu marca o início de um novo ciclo de inovação e crescimento. A conquista da nota 5 no MEC é um reconhecimento do trabalho já realizado antes e um compromisso com um futuro ainda mais promissor. O meu objetivo é fortalecer a formação dos alunos por meio de capacitação, inovação e maior conexão com o mercado, promovendo cursos, palestras e atividades que ampliem as suas perspectivas acadêmicas e profissionais. Estou honrado com essa responsabilidade e comprometido em manter e expandir a excelência e a visibilidade do nosso curso”, disse o prof. Me. Diego Queiros Pinheiro, coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da UniAteneu. “É com grande orgulho e honra que recebemos a avaliação do MEC com a nota máxima 5 para o Curso de Arquitetura e Urbanismo. Essa conquista reflete a seriedade e o compromisso da nossa instituição com a excelência acadêmica, sempre pautada na qualidade do ensino, infraestrutura de ponta e na formação de profissionais preparados para as tendências do mercado. Uma avaliação externa é uma oportunidade valiosa para validar todo o trabalho que realizamos diariamente, consolidando a nossa missão de

oferecer o melhor para os alunos. A nota 5 é, sem dúvida, um reflexo do empenho de todos que fazem parte da nossa comunidade acadêmica e do impacto positivo que o curso tem gerado na sociedade”, explicou a profª. Drª. Mirele Cavalcante, pró-reitora acadêmica da UniAteneu.