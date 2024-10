Graduação em Pedagogia da UniAteneu obtém nota 5, conceito máximo no MEC

Excelência acadêmica, estrutura completa de aprendizado, matriz curricular atualizada, corpo docente qualificado e apoio ao aluno são alguns dos diferenciais que garantiram a nota máxima do Curso de Pedagogia no MEC

A mais nova conquista foi o conceito máximo do Curso de Pedagogia , obtido na avaliação de recredenciamento pelo Ministério da Educação (MEC), na modalidade presencial. A nota 5 representa um marco significativo que reflete o compromisso da instituição com a qualidade na formação acadêmica para a área da Educação.

Oferecer um ensino de excelência é uma prioridade no Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) , com o intuito de entregar ao mercado de trabalho profissionais diferenciados e capazes de obter sucesso em suas carreiras, nos mais diferentes campos de atuação.

As unidades curriculares são voltadas para áreas como a alfabetização, o letramento, a diversidade, a inclusão e as tecnologias educacionais, somando à aplicação de metodologias ativas de ensino e estimulando, assim, o protagonismo do aluno. O corpo docente do curso é composto por professores mestres e doutores, com experiências acadêmicas e práticas no campo da Educação.

A graduação em Pedagogia da UniAteneu se destaca por oferecer uma formação completa e atualizada, com capacidade de fornecer aos formandos subsídios para transformar a educação básica e atuar de forma crítica e inovadora. Por meio de uma estrutura curricular sólida e da integração entre teoria e prática pedagógica, o curso é focado não apenas no ensino, mas na construção de uma educação mais inclusiva e transformadora.

O corpo docente da graduação em Pedagogia é composto por professores mestres e doutores, com vasta experiência acadêmica e profissional Crédito: Divulgação/UniAteneu

“O Curso de Pedagogia da UniAteneu possui um alto padrão de qualidade. Quando cito isto, me refiro, principalmente, ao processo formativo que foi muito bem elaborado para atender todas as exigências da formação. Fiquei bastante feliz ao saber que obtivemos conceito máximo no MEC, que foi a nota 5 de 5. Compreendo que essa conquista é resultado de muito trabalho e também chega como a materialização do compromisso da coordenação e dos profissionais envolvidos com a formação acadêmica dos alunos”, ressaltou Allysson Barbosa Fernandes, discente do Curso de Pedagogia da UniAteneu.



“A UniAteneu valoriza a formação de um pedagogo sensível às questões sociais, preparado para lidar com a diversidade e apto a promover uma educação democrática e inclusiva. O curso oferece disciplinas e projetos voltados à educação especial e à mediação de conflitos, formando professores preparados para atuar em cenários diversos e complexos. Temos também um compromisso contínuo com a inovação e com a qualidade na formação pedagógica, e somos avaliados positivamente pelos órgãos de regulação e pelos próprios alunos”, afirmou a profª. Drª. Bruna Germana Nunes Mota, coordenadora do Curso de Pedagogia da UniAteneu.