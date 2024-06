UniAteneu: 20 anos de credibilidade voltada para o desenvolvimento do Ceará

A UniAteneu oferta cursos de graduação, técnicos e pós-graduação, curso preparatório para concursos públicos, EJA entre outros Crédito: HELTON ROLIM/Divulgação

Há 20 anos, surgia no cenário educacional cearense o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu), antes chamada de Faculdade Ateneu (Fate), uma instituição de ensino superior (IES) fundada no dia 29 de junho de 2004 por educadores vocacionados para oferecer uma formação de qualidade e que já realizou o sonho de muitos alunos. A trajetória da UniAteneu ao longo deste tempo foi construída em meio a desafios e conquistas que a fizeram se tornar atualmente uma IES de credibilidade e referência local e regional, contribuindo para desenvolvimento social e econômico em Fortaleza e no estado do Ceará. Em 2023, a instituição conquistou a nota máxima em avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC) no recredenciamento dos cursos de ensino a distância (EaD). Recentemente, também obteve conceito máximo para os cursos de Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão da Tecnologia da Informação. No esporte universitário, a UniAteneu é hoje a melhor IES do Brasil, segundo o ranking nacional da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), entre todas as instituições credenciadas no país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Todos laboratórios são equipados com recursos tecnológicos modernos que proporcionam uma experiência real da futura profissão que o aluno irá exercer Crédito: Divulgação/UniAteneu

Atualmente, são ofertados 44 cursos de graduação, 16 cursos técnicos, dois pós-técnicos e 87 cursos de pós-graduação em diversos campos do conhecimento, além de curso preparatório para concursos públicos, Escola de Idiomas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos profissionalizantes e de extensão, disponíveis tanto nas modalidades presencial como a distância. São mais de 15 mil alunos matriculados, que estudam nas sete unidades instaladas em Fortaleza, nos três polos próprios situados nas cidades cearenses de São Gonçalo do Amarante, Baturité e Morada Nova e nos mais 200 polos parceiros localizados em todas as regiões brasileiras. A UniAteneu tem 34 mil m² de área destinada ao aprendizado, que agregam ainda diferentes setores de suporte ao discente. A instituição dispõe de mais de 70 laboratórios compostos pelos mais modernos recursos tecnológicos, incluindo as áreas da Saúde, Engenharia, Moda, Educação, Tecnologia e Arquitetura. Somado aos espaços de prática, os alunos e toda a comunidade acadêmica ainda tem acesso aos serviços oferecidos pela Clínica Escola de Odontologia, Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa) e o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Emau). Em todas as oportunidades de práticas, os discentes têm o apoio de professores mestres e doutores com vivência de mercado em diferentes áreas Crédito: Divulgação/UniAteneu

Durante as duas décadas de existência, a UniAteneu realizou e ainda desenvolve inúmeras ações sociais promovidas pelos diversos cursos de graduação nas atividades de extensão, em especial, pelos do campo da Saúde, proporcionando atendimento gratuito à sociedade. Na esfera da pesquisa, os alunos têm a oportunidade de participar de programas de monitoria e ainda publicar artigos nas cinco revistas científicas ativas da instituição. Além disto, eles têm a oportunidade de integrar os grupos das ligas acadêmicas, estudar fora do país em IES estrangeiras que integram a Rede Academic International Network (Acinnet), conquistar bolsas de estudo, representar da instituição como atleta, participar de encontros preparatórios para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), estagiar nas clínicas e fazer parte do programa “Segue o Líder”. Alguns serviços na UniAteneu estão disponíveis para atendimento da comunidade, nas áreas odontológica, psicológica, jurídica e da saúde Crédito: Divulgação/UniAteneu

O investimento na preparação para que os discentes tenham uma carreira de sucesso e uma postura profissional qualificada é dos diferenciais da UniAteneu. Para isto, são realizadas atividades que visam o aprimoramento dos aspectos comportamentais, além do conhecimento técnico que eles absorvem ao longo de todo o curso. O Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) é considerado um setor de referência no ingresso do aluno ativo e egresso no mundo profissional, pois oferta anualmente mais de 3 mil vagas de estágio e emprego graças aos convênios com mais de mil empresas parceiras. O NAC promove workshops e oficinas de preparação para o mercado de trabalho, encontros de nivelamento para os estágios curriculares para discentes dos cursos da área da Saúde, bem como simulações de entrevistas."São 20 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado, trazendo conhecimento, tecnologia e ajudando estudantes de todas as idades e áreas a conquistar o seu espaço no mundo do trabalho. O sucesso de nossos alunos é o nosso sucesso. Por isso, esperamos continuar por décadas essa nobre missão", expressou-se o prof. Me. Cláudio Ferreira Bastos, reitor da UniAteneu.

Contato: 0800 006 1717

Unidades acadêmicas: Lagoa de Messejana, Harmony – Bezerra de Menezes, Siqueira, Grand Shopping e Reitoria.