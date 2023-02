Parceria firmada entre Senai e SmartGears traz impacto positivo para indústria do Ceará

Com o intuito de apresentar novas ferramentas para as indústrias cearenses com foco em produtividade e indústria 4.0, o Instituto Senai de Tecnologia firmou uma parceria com a startup de automação SmartGears.

Inicialmente incubada pelo hub do Instituto Euvaldo Loudi (IEL) e atualmente instalada no Habitat de Inovação do Senai/SESI, a SmartGears já consolidou, em janeiro deste ano, um contrato com o grupo Alyne Cosméticos, através do edital do Senai Startup.Tech.

Além dessa parceria, o Senai Ceará e a Smart Gears lançaram um produto diferenciado que trabalha a gestão das linhas de produção das indústrias, com consultoria de Lean Manufacturing, capacitação das equipes, gestão à vista obtendo ganhos reais e redução de desperdícios.

Para Carlos Mesquita, gerente do Instituto Senai de tecnologia e do Centro de Inovação do SESI, a parceria irá render bons frutos para a indústria cearense. "Iremos pegar toda a expertise do Senai em consultoria e ganhos de produtividade, juntamente com as ferramentas que a SmartGears tem a disposição, para alavancarmos a produtividade das indústrias do Ceará, reduzindo desperdícios e gerando valor para os colaboradores”, afirma.

De acordo com Bruno Queiroz, CEO da SmartGears, o momento é de celebração. “Estamos extremamente animados com a parceria com o Senai Ceará. Acreditamos que, juntos, poderemos fornecer soluções inovadoras e personalizadas para as indústrias do Estado, ajudando-as a melhorar a eficiência, produtividade e competitividade”, destaca.



Sobre a SmartGears

Startup inovadora que nasceu com o ideal de impactar a indústria, a SmartGears oferece um software de automação de dados para a indústria, tendo como objetivos melhorar a eficiência e reduzir custos através da análise completa dos dados de produção.

Com um ano no mercado industrial, a SmartGears tem como principais parceiros o Senai Ceará, instituto referência em tecnologia e inovação de empresas, e a Mallory, empresa referência no ramo de eletrodomésticos do país.

A startup também participou de um programa de transformação digital de empresas com o IEL. Acelerada pela Casa Azul Ventures, a startup vem crescendo exponencialmente no mercado através das suas soluções.

SERVIÇO

SmartGears

Site: smartgears.com.br/smartgears

Instagram: @smartgearsbr



