Escrever é o começo: entenda quais são as etapas para a publicação de um livro

Escrever um livro e publicá-lo. Esse é o sonho de diversos escritores. Porém esse processo, que parece ser simples, é na verdade repleto de desafios que vão muito além da escrita, como a edição, a diagramação, a divulgação e, claro, o custo envolvido em cada uma dessas etapas. É uma jornada que, normalmente, depende de várias mãos e pode ser realizada de diversas maneiras, com, por exemplo, editoras tradicionais, comerciais e até mesmo por meio da autopublicação, também conhecida como publicação independente.

Entretanto, entre seus principais desafios, essa jornada geralmente é atravessada pela falta de conhecimento dos autores acerca do mercado literário. Quem afirma é Talles Azigon, editor da editora cearense Substânsia. Nesta matéria, ele nos ajuda a abordar quais são as etapas que fazem parte da publicação de um livro. Confira! Escrevi, e agora? Após a escrita de uma obra, o autor deverá decidir de que forma ele pretende lançá-la. Entretanto, o ato de levar um livro ao mundo requer algumas etapas. O material, segundo Talles, poderá ser revisado, editado e diagramado, e a capa, uma exigência indispensável, caso a pessoa deseje que ele seja impresso, é necessário que uma gráfica seja escolhida. Custos

Em relação aos custos, o editor explica que não há como calcular uma média. Nem para a editora, quando há uma, nem para o autor. “Depende do formato que vai ser utilizado, do número de páginas, do papel usado (se tiver), por exemplo”. Mas comenta que, caso todos esses profissionais sejam pagos com “um valor mínimo justo”, uma tiragem de 300 exemplares custaria entre R$ 15 mil e R$ 20 mil.

Divulgação

Com o livro pronto, ainda é necessário que ele seja divulgado e distribuído para que possa ser comprado. Nessa etapa, é necessário que seja solicitado o Número Internacional Padrão de Livro (ISBN, sigla em inglês). O número funciona como uma forma de código de barras da obra, que a identifica e a diferencia das outras publicações mundialmente. Ele é importante pois, além de informar todos os detalhes do material, como o nome do autor, o país de origem e o título, plataformas de vendas como a Amazon o exigem para que o livro entre no catálogo. De acordo com o informado no site oficial da Câmara Brasileira do Livro (CBL), responsável pelo ISBN no País, a solicitação do número pode ser realizada por qualquer pessoa física ou jurídica, e custa R$ 26,15. Confira abaixo como solicitar o ISBN:

Acesse o portal da CBL



Realize o seu cadastro



Preencha o formulário com os dados da obra que deseja publicar A importância da forma de publicação Vale destacar, entretanto, que a responsabilidade por trás de cada uma dessas etapas depende da forma de publicação escolhida pelo autor. A principal diferença entre elas, para o editor da Substânsia, é o financiamento. No caso das editoras tradicionais, todos os pagamentos e a procura pelos profissionais para realizar as outras etapas são, normalmente, realizados pela empresa. Nessa situação, a porcentagem que o autor ganha por exemplar vendido, segundo Talles, é de 10%.