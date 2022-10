Saiba quem pode defender agentes da segurança pública na Justiça

Defesa de qualidade, acompanhamento personalizado e busca incessante por justiça são a marca registrada do advogado Oswaldo Cardoso. Especializado em direito militar e eleitoral, o profissional atua não só no Ceará, mas em todo o Brasil.

Defesas administrativas e criminais no âmbito militar fazem parte do trabalho. Além disso, casos de direito penal comum são recebidos por Oswaldo, abrangendo a segurança pública, além do direito eleitoral para esses profissionais. Nesse sentido, categorias como Polícia Militar, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Agentes de trânsito são abarcadas.

Outro trabalho prestado são as questões envolvendo concursos públicos nesses setores. “Nosso diferencial é o atendimento personalizado e o atendimento digital, nas redes sociais e no WhatsApp. Você conhece o advogado que está acompanhando o procedimento e pode ter o atendimento de urgência, ligando diretamente para o profissional designado”, destaca Oswaldo.

Quando recorrer ao direito militar e de segurança pública?

Um profissional da segurança pública deve buscar auxílio jurídico quando “for imputado a ele, algum crime militar ou transgressão e no âmbito dos concursos, quando houver alguma desclassificação na seara militar ou quando houver dúvidas sobre a atuação do cliente na segurança pública”, Oswaldo exemplifica.

De acordo com o advogado, os casos mais comuns recebidos pelo escritório são transgressões disciplinares e denúncias sobre atuação no exercício da profissão. Segundo ele, alguns riscos de não procurar o auxílio adequado nesse contexto é responder criminalmente na seara militar ou sofrer uma punição disciplinar, sem ter uma salvaguarda jurídica.

Como entrar em contato?

O cliente pode entrar em contato via Instagram. É possível acionar o serviço relatando a demanda, marcando um horário no escritório ou no local do caso. Outra opção é fazer uma videochamada.

SERVIÇO

Advogado Oswaldo Cardoso

Especialidades: Direito militar, Segurança Pública, Concursos e Eleitoral

Instagram: @adv.oswaldocardoso



