Gratuito: confira e-book sobre oportunidades no mercado de tecnologia

“A área digital é uma área que não para de crescer em todos os lugares”. É o que garante Edemilson Paraná, professor de sociologia econômica da Universidade Federal do Ceará (UFC). O especialista aponta que muitas vagas estão abrindo não só no Brasil, mas em todo o mundo, devido à ampliação extensiva da digitalização da produção, dos serviços e até das interações sociais.

Com uma grande demanda de preenchimento de postos de trabalho, o mercado tech tem se posicionado, além de contratante, como formador de profissionais da tecnologia, incluindo e acolhendo não só trabalhadores experientes, mas também quem está no início da carreira e deseja se capacitar.

Com o intuito de reunir dicas de especialistas sobre como se qualificar para vagas, onde encontrá-las e quais as principais competências para ter sucesso, o projeto O Emprego é Seu preparou um e-book gratuito para você, leitor do O POVO, encontrar a sonhada oportunidade no mercado tech. Clique aqui para baixar o PDF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine