Mercado digital continua aquecido e com grande demanda de profissionais

Recentemente, grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon e Facebook anunciaram demissões em massa de milhares de trabalhadores. Ainda que as notícias assustem, existem aqueles que continuam garantindo o crescimento do mercado digital. É o caso da analista de recrutamento e seleção especializada em vagas de tecnologia Mariana Rolim.

De acordo com a especialista, o mercado de Tecnologia da Informação (TI) passou por um período de contratações em massa no passado, muitas vezes sem qualificação. Esse cenário levou as empresas a, atualmente, serem mais rígidas no momento das contratações, o que poderia explicar o grande número de demissões recentes.

No entanto, Mariana defende que o mercado, com um todo, continua bem aquecido. A analista destaca a demanda de cargos como desenvolvedor front-end, back-end e full stack, gerente de projeto, designer, analista de dados e arquiteto de software.

“Hoje as empresas estão querendo automatizar serviços e trazer agilidade nos processos, transformação digital e inovação. É uma área que deve se investir cada vez mais e que vai estar sempre e se desenvolvendo e sempre precisando de gente dentro das empresas, com certeza” garante.

Presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação do Sistema Fecomércio, Raniere Paulino compartilha essa visão otimista do setor, tanto a nível regional como nacional, e descreve a área de tecnologia como um mundo de oportunidades.

"Já temos muitas oportunidades no setor de desenvolvimento de software para todos os setores, como no comércio, na indústria, em serviços, na medicina ou no agronegócio. Também estão aparecendo oportunidades relacionadas ao 5G, que trará mudanças tanto na infraestrutura de comunicação quanto em novas soluções, principalmente no que se refere a Internet das Coisas", explica. "Com isso, teremos mais dados a serem analisados e estudados, o que remete a oportunidades em ciência de dados e Inteligência Artificial (IA)".

Como e onde buscar oportunidades profissionais

A primeira dica de Mariana para encontrar vagas profissionais no ramo da tecnologia é estar dentro de plataformas de recrutamento, como o LinkedIn, além das redes sociais. A analista cita, ainda, a possibilidade de grupos em aplicativos como WhatsApp e Telegram, nos quais a comunidade se junta para divulgar essas oportunidades.

Outra dica da profissional se refere ao hunting, prática realizada pelos recrutadores nas plataformas digitais. Mariana explica que essa busca por funcionários ocorre por meio de filtros de pesquisa e palavras-chave. Dessa forma, é essencial que o candidato destaque no próprio perfil profissional a área de atuação e competências adquiridas.

“Deixe seu LinkedIn bem atualizado, participe de encontros e certificações, para que você consiga ter não só o desenvolvimento das suas competências, mas também fortalecer o networking”, aconselha.

Inclusão no mercado de trabalho digital

O Vai na Web é um programa criado em 2017, no Rio de Janeiro, com o objetivo de diminuir a desigualdade social, qualificando pessoas e gerando empregos dignos. Voltado para jovens oriundos das classes C, D e E, a iniciativa, totalmente online e gratuita, já impactou mais de 9 mil jovens em todo o Brasil. Além de capacitar os alunos, o programa busca integrar esse grupo no mercado de trabalho digital.

Coordenadora executiva do Vai na Web, Zoraide Gomes, ou “Cris dos Prazeres”, como é mais conhecida, explica o processo dentro do programa. Ao longo de anos, o Vai na Web construiu parcerias com profissionais e empresas da área com o objetivo de mostrar os talentos desenvolvidos na escola. Assim, a grande lacuna no mercado de TI de vagas abertas sem profissionais qualificados acaba favorecendo o rápido encaminhamento desses alunos para o setor.

“O jovem que é bem desenvolvido a gente avalia e encaminha para a rede de parceiros. No momento que a empresa conhece nosso time e a história de cada um, a gente não precisa ir até o mercado: ele vem até nós. Temos jovens que foram formados aqui que estão atuando em várias empresas do brasil e do mundo”, garante.

Com foco no público periférico, negro, LBTQIA+, quilombola e indígena, a coordenadora revela que a tentativa do programa é desmistificar o preconceito sobre esses jovens. O Vai na Web conta, ainda, com suporte voltado para mulheres, principalmente mães solo, conseguirem adentrar o mercado.

Segundo Zoraide, o programa constrói uma ponte entre os jovens e as oportunidades de emprego, cultivando uma relação entre ambas as partes que estreita o espaço entre empresas e profissionais qualificados. A série de cuidados para que a jornada do estudante seja uma jornada de sucesso envolve, inclusive, mentoria de educação financeira para orientar aqueles que rapidamente ascenderam financeiramente, revela a coordenadora.

