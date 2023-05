A qualificação que você precisa para entrar no mercado tecnológico

A área digital é uma área que não para de crescer em todos os lugares. De acordo com Edemilson Paraná, professor de sociologia econômica da Universidade Federal do Ceará (UFC), a ampliação extensiva da digitalização da produção, dos serviços e até das interações sociais gera uma grande demanda profissional.

Nesse sentido, ele aponta um esforço por parte do mercado para estimular formação de maior qualidade e quantidade para futuros profissionais. Entre os setores mais aquecidos estão Infraestrutura de TI, desenvolvimento de software, ciência de dados e segurança da informação. Além da qualificação em instituições de cursos técnicos e superiores, outros tipos de cursos particulares e iniciativas gratuitas têm promovido essa ampliação das oportunidades de qualificação.

“Hoje em dia muitas universidades, centros técnicos, institutos federais e escolas vêm oferecendo formação nessa área, e essa é uma formação que se democratiza cada vez mais. Parte significativa desse estudo pode ser feita de maneira autodidata pela internet, com cursos gratuitos ou pagos. Grande parte desses serviços são anunciados em plataformas, espaços, fóruns digitais e redes sociais”, aconselha o professor.

Conheça, abaixo, algumas opções de qualificação profissional em tecnologia:

C-Jovem

Trabalhado em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) e Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs). A formação inclui aspectos como empreendedorismo, relacionamento interpessoal e Tecnologia da Informação e Comunicação.

O currículo dos cursos conta com estágio obrigatório, permitindo que os estudantes tenham o primeiro contato com o mercado de trabalho e favorecendo a empregabilidade desse grupo. Alunos das universidades e do IFCE podem ter acesso ao projeto, por meio dos cursos de extensão dessas instituições.

Centec

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) é uma Organização Social (OS) e centro de referência em Educação Profissional. Oferece cursos superiores em duas Faculdades de Tecnologia (Fatec), uma em Quixeramobim (Fatec Sertão Central) e outra em Juazeiro do Norte (Fatec Cariri).

Para ter acesso ao curso, o candidato deve prestar vestibular e passar por processo seletivo. O Centec oferta, ainda, cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada e Cursos Técnicos de Nível Médio, além de Pós-Graduação.

Vai na Web



Programa criado em 2017, no Rio de Janeiro, com o objetivo de diminuir a desigualdade social, qualificando pessoas e gerando empregos dignos. Voltado para jovens oriundos das classes C, D e E, a iniciativa é totalmente online e gratuita. Além de capacitar os alunos, o programa busca integrar esse grupo no mercado de trabalho digital, construindo uma ponte entre os jovens e as oportunidades de emprego.

Quem busca capacitação



Aos 24 anos, o estudante do curso tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unifor, Erick Morais, coleciona cursos no currículo. Aficionado pela área de tecnologia e reconhecendo a atual valorização do ramo digital, enxerga o setor como uma grande oportunidade de crescer financeiramente.

O primeiro curso de programação de Erick foi em 2017, na Universidade do Trabalho Digital, iniciativa do Governo do Estado do Ceará que proporciona formação gratuita na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Em seguida veio um curso particular de JavaScript, uma linguagem de programação. Sempre aproveitando as oportunidades, o estudante também se qualificou com o projeto Vai na Web e cursos do Senai Pernambuco, ambos voltados para o público de baixa renda.

“Para mim foi super importante, então eu acho que é mais importante ainda para quem realmente não teria oportunidade nenhuma de conseguir acessar esse conhecimento sem ter que desembolsar um dinheiro”, destaca.

Quem também entende o valor da qualificação é o estudante de Sistemas e Mídias Digitais na Universidade Federal do Ceará (UFC) Paulo Moreira, de 25 anos. Além do curso superior, o jovem continua buscando outras maneiras de entrar no mercado de tecnologia, por meio de cursos online em plataformas e até aulas gratuitas no YouTube.

Para quem está começando a procurar essas formações, Paulo dá uma dica: “Não tente aprender tudo. Procure tecnologias que você goste e se especialize nela, porque tentando aprender tudo, a gente acaba, infelizmente, não aprendendo nada direito.”

Conheça plataformas de cursos pagos

Alguns cursos:

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Informática

Técnico em Informática para a Internet

Alguns cursos:

Cibersegurança

Data analytics

Desenvolvedor full-stack

Alguns cursos:

Aprenda SQL do zero

Curso completo de segurança em redes

Redes Cisco para iniciantes