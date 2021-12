Onde buscar vagas de emprego?

Com a chegada da alta estação e o novo ano se aproximando, as expectativas de quem busca uma inserção ou recolocação no mercado de trabalho aumentam. A retomada de segmentos importantes da economia e a ampla cobertura vacinal fazem do Ceará um estado que deve avançar na oferta de postos de trabalho. Mas como fazer seu currículo ser visto e criar oportunidades para uma contratação?

O POVO elaborou uma lista de organizações e plataformas digitais que auxiliam o trabalhador a fazer networking, visualizar possibilidades para projetar a carreira e, claro, conseguir a sonhada recolocação profissional. Confira:

IDT/SINE

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) possui 18 unidades que podem ser acessadas por quem busca emprego no Ceará. Além do cadastro presencial, o candidato pode consultar as vagas diariamente online, no site da instituição, ou pelo número 0800 591 0303. Segundo o presidente do IDT, Vladyson Viana, 74% das vagas ofertadas pelo instituto são ocupadas por trabalhadores que se cadastraram na base de dados do SINE. Outro dado importante é que 20% dos trabalhadores contratados para vagas temporárias são efetivados após o fim do contrato.

Em 2021, mesmo com muitas demissões, o saldo positivo de admissões via IDT foi de 72 mil. Em 2020, esse saldo foi de apenas 6 mil admissões, o que demonstra o aquecimento da economia. “Para 2022, a meta de captação de vagas do instituto, baseada na série histórica, é de 70 mil postos de trabalho - a depender de como o mercado vai reagir e do andamento da pandemia”, ressalta Vladyson.

FCDL CE

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL CE) possui um banco de talentos que pode ser acessado virtualmente, com foco nos candidatos que buscam uma vaga no comércio. Entre as opções, há oportunidades para vendedores, analistas de recrutamento, cozinheiros e cargos administrativos, dentre outros cargos. Acesse neste link.

CIEE

Buscar experiência ainda durante os estudos, seja como aprendiz ou estagiário, é essencial para conseguir boas oportunidades de emprego formal posteriormente - ou mesmo a efetivação na empresa onde atua. Para quem está nessa etapa da carreira, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece vagas em diversos segmentos. Basta se cadastrar no Portal do CIEE com informações como CEP, e-mail e número de contato atualizado.

Para participar do programa de estágio, o estudante precisa ter a partir de 16 anos, e pode estar cursando o Ensino Médio ou uma graduação. Já na aprendizagem, as vagas são destinadas ao público entre 14 e 24 anos incompletos. Segundo Julianne Xerez, consultora do CIEE em Fortaleza, para essas vagas são priorizadas as pessoas que estão em busca da primeira oportunidade.

IEL

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) também tem como foco processos seletivos para estágio e programas de aprendizagem. Mensalmente, são divulgadas cerca de 100 vagas para profissionais em início de carreira, em áreas para nível médio, técnico e superior. Segundo Alina Sales, coordenadora de trilhas e carreiras do IEL Ceará, a projeção para 2022 é de um aumento de 20% no número de vagas. Para se cadastrar, basta acessar o site do instituto ou o perfil do Instagram @ielceara.

LINKEDIN

O LinkedIn é uma rede social voltada para negócios. Lá, o foco não é postar fotos ou vídeos, mas publicações profissionais, vagas, trabalhos desenvolvidos entre outros, além de fazer networking, ou seja, se conectar com pessoas da sua área de trabalho.

Manter um perfil atualizado no LinkedIn pode atrair recrutadores ou gestores, bem como a interação em posts relacionados a assuntos relevantes. A plataforma também possibilita que empresas que estão contratando publiquem oportunidades e interessados se candidatem, de maneira fácil e rápida.

PLATAFORMAS VIRTUAIS

Além do LinkedIn, há diversas plataformas especializadas em recrutamento e seleção que auxiliam profissionais que buscam recolocação em diversos segmentos. Entre as mais conhecidas estão: Catho, Trampos.co, Vagas.com, Gupy, Kenoby e Indeed.

Para se cadastrar, o candidato deve fornecer alguns dados pessoais e profissionais e selecionar as preferências, deixando o cadastro sempre atualizado e checando periodicamente os meios de contato indicados em seu perfil.

BANCOS DE TALENTOS DAS EMPRESAS

Muitas empresas, especialmente as de médio e grande porte, utilizam seus próprios sites como portais de seleção, mantendo uma aba para um banco de talentos que é consultado sempre que há necessidade de novas contratações.

Além de manter o perfil atualizado em redes profissionais, o candidato deve mapear as empresas de seu interesse para buscar essas plataformas e pleitear uma vaga - especialmente em períodos de aquecimento no mercado em questão.

3 dicas para ser contratado

1. Elabore o currículo com cuidado. Seja objetivo, foque no que agrega valor à vaga e tanto no CV impresso/virtual quanto em plataformas de emprego, como o LinkedIn, foque nas palavras-chave - muitas vezes a triagem é feita por algoritmos. Coloque as experiências em ordem decrescente, da última para a mais recente, e não deixe de adicionar cursos que possam agregar à recolocação.

2. Antes da entrevista, se prepare: pesquisar sobre a empresa e a vaga pretendida demonstra interesse, e direcionar as respostas para o que é importante para aquele cargo é essencial. Na hora da seleção, sempre foque nas experiências que estão no seu currículo. Seja objetivo e evite comentar detalhes negativos sobre experiências anteriores, bem como dados sigilosos das empresas onde você trabalhou.

3. A postura e a aparência ainda são pontos importantes na hora da seleção. Dê preferência para roupas mais formais e discretas e, no caso de seleções virtuais, ao “plano de fundo” da videochamada. Nesses casos, também é importante optar por lugares menos barulhentos e com boa Wi-Fi. Se sua casa é muito barulhenta, busque opções como a casa de amigos ou salas de reunião em co-working, para evitar ruídos que podem atrapalhar a conversa.

Fonte: Valéria Mota, gerente executiva de Seleção e Consultoria do Grupo Mrh Gestão



