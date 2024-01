Saúde não é o oposto de doença: hábitos que fazem diferença ao longo da vida

Lia Ponte Araújo tem dois filhos: Joaquim, de quatro anos, e Maria Eduarda, de 12. Ela conta que está sempre atenta aos cuidados com a saúde da família, pois se um fica doente, o resto tende a desandar. “Além dos cuidados com a alimentação e ingestão de água, buscamos também manter uma rotina com hábitos regulares como dormir a quantidade de horas necessárias, fazer programações em família, conhecer lugares novos”, relata.

Para a estudante de psicologia, ser saudável vai além do bem-estar físico e mental, tem a ver com seus hábitos, sua rotina e com as mais diversas formas de garantir saúde: “a prática de atividade física, no meu caso a musculação e a dança, tem sido meus grandes aliados na garantia da minha saúde, assim como uma alimentação mais balanceada e uma melhor qualidade do sono”, enfatiza. Para Lia, tempo de qualidade em família, refeição juntos à mesa e terapia em dia são tópicos que não podem faltar na listinha saudável. Mas, afinal, o que é saúde?

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), ter saúde significa estar em um estado de bem-estar físico, mental e emocional. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, saúde não é simplesmente a ausência de doença. “Estar sem problema de comorbidade não indica necessariamente que você tenha uma saúde adequada ou a contento. Saúde envolve bem-estar físico, social, mental, acesso a diversas possibilidades dentro do seu contexto social”, explica o clínico geral Fernando Carlos, que atua na Unidade de Atenção Primária César Cals de Oliveira Filho, localizada na Regional III de Fortaleza.