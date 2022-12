Praia do Futuro, Parque do Cocó, Dunas da Sabiaguaba e mais: conheça destaques da Regional 7

Uma das regiões com mais belas paisagens naturais da Cidade, a Regional 7 reúne praias, dunas e um dos maiores parques urbanos da América Latina, além de possuir diversos equipamentos relacionados ao desenvolvimento econômico e cultural de Fortaleza, como o Centro de Eventos do Ceará, o shopping Iguatemi Bosque e o campus da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Como parte do projeto multimídia "Nossos Bairros, Nossa Fortaleza", confira a seguir alguns dos principais destaques de cada um dos 11 bairros da SR7.

CIDADE 2000

Construído em 1970, o bairro Cidade 2000 foi criado para funcionar como uma espécie de cidade-dormitório para os trabalhadores do entorno, com várias pequenas casinhas, todas no mesmo padrão. Hoje, o bairro se desenvolveu e conta com todos os tipos de comércios e serviços, além de ter uma praça central que leva o nome do bairro e chama atenção pela diversidade de opções gastronômicas.



COCÓ

O principal atrativo do bairro, que tem ampla extensão residencial, mas também comércio bem desenvolvido, é o Parque Estadual do Cocó. Maior parque urbano da América Latina, o espaço possui uma área de 1.575 hectares e nasceu através da luta de ambientalistas, que queriam uma região na Cidade que mantivesse a natureza preservada. Além das belezas naturais, o parque também recebe eventos culturais e esportivos, conta com anfiteatro e diversas opções de trilhas e passeios.



EDSON QUEIROZ

Também conhecido como Seis Bocas ou Água Fria, o Edson Queiroz é o maior bairro de Fortaleza. Entre os destaques do bairro estão o Fórum Clóvis Beviláqua, a Universidade de Fortaleza (Unifor), o Centro de Eventos do Ceará e o shopping Iguatemi Bosque, um dos mais movimentados da Capital. O bairro também é lar da Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca), uma organização sem fins lucrativos que atua para promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.



GUARARAPES

O bairro Guararapes é um bairro de pequena extensão territorial, mas bem valorizado pela localização privilegiada em relação a pontos-chave da Cidade. Antigamente conhecido como Mata do Cocó, seu desenvolvimento se beneficiou da proximidade com o shopping Iguatemi e a Unifor. É lá que está localizada a sede da Organização dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE).

LUCIANO CAVALCANTE

O bairro cujo nome homenageia o engenheiro que realizou a primeira obra de infraestrutura da região surgiu em 1968. A região possui alto fluxo de pessoas durante todo o dia, por meio da avenida Washington Soares, uma das principais da Cidade, o que contribuiu para o desenvolvimento da região. A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) está sediada neste bairro, na rua Dr. Thompson Bulcão.

MANOEL DIAS BRANCO

Antes conhecido como Dunas, o bairro Manoel Dias Branco é dono de uma das vistas mais bonitas de Fortaleza. Atualmente, é considerado um bairro de classe alta, por ter muitos casarões e condomínios fechados, e é um dos principais pontos de acesso à Praia do Futuro. O nome da localidade homenageia o empresário fundador da Padaria Imperial, que viria a ser ampliada e se tornar a empresa M. Dias Branco.



PRAIA DO FUTURO I E II

Batizado com o nome de uma das praias mais famosas do Brasil, o bairro Praia do Futuro, na realidade, se divide em duas regiões. O Praia do Futuro I é um bairro à beira-mar, cujo principal atrativo é a orla e as barracas de praia com estrutura, boas opções gastronômicas e realização de eventos. Outro destaque da região é o Instituto Povo do Mar (IPOM), organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio da educação, do esporte, da arte e da tecnologia.

A Praia do Futuro II é uma continuação da Praia do Futuro I. Costuma ter a faixa de areia mais vazia, mas, mesmo assim, o bairro também é bastante movimentado por banhistas e turistas e tem como principais pontos as barracas Chico do Caranguejo e Terra do Sol. É na segunda parte do bairro que há o encontro do mar com o Rio Coaçu e a região do Caça e Pesca.



SABIAGUABA

Um dos bairros mais isolados da Cidade, a Sabiaguaba é conhecida pelas grandes belezas naturais, com suas praias e o Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba. Hoje o local conta com movimentação maior devido aos restaurantes da região, como o Complexo da Sabiaguaba, e ao pôr do sol visto de cima das dunas, que se tornou ponto de encontro de moradores e turistas.



SALINAS

O Salinas é um bairro que surgiu após o fim da exploração de sal na região do Cocó e leva no nome essa conexão. A região é tomada quase inteiramente pelo manguezal do Parque Ecológico do Cocó e começou a ter seus primeiros residentes na década de 1970. Entre os destaques do bairro está a região perpassada pela avenida Rogaciano Leite, próxima a universidades, shoppings e polo comercial da região. É no Salinas que também está o Lar Francisco de Assis, organização de assistência social a idosos em situação de vulnerabilidade que atua de forma multidisciplinar.



SAPIRANGA

A Sapiranga é um bairro localizado na parte Leste de Fortaleza e é marcado pelo contraste social. Por um lado, há grandes casarões e condomínios de alto padrão, por outro, grande concentração de favelas. Também conhecido como Coité, o bairro cresceu ao redor da Lagoa da Sapiranga e tem, hoje, como principal ponto de referência o shopping Via Sul, que tornou o local ainda mais autossuficiente.



