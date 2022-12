Regional 5: valorização da arte, do esporte e do bem-estar comunitário

A Regional 5 de Fortaleza tem poucos bairros, mas grande importância territorial, cultural e social. Lá se encontram diversas associações, equipamentos e espaços de convivência voltados para atividades que valorizam as potencialidades dos moradores. Coincidindo com o título da secretaria, são apenas cinco os bairros que formam o agrupamento: Bom Jardim, Granja Lisboa, Granja Portugal, Bonsucesso e Siqueira. Como parte do projeto multimídia "Nossos Bairros, Nossa Fortaleza", confira a seguir alguns dos destaques de cada um.

Localizado na região Sudoeste de Fortaleza, o Bom Jardim faz divisa com quase todos os bairros da SR5, com exceção do Bonsucesso. Segundo relatos de moradores mais antigos, a ocupação do bairro começou no início da década de 60, onde anteriormente havia uma grande fazenda loteado pelo empresário João Gentil. Entre os destaques do bairro, há o Movimento Saúde Mental, instalado pelo padre Rino Bonvini na década de 90, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade até hoje.

Ainda no Grande Bom Jardim, oficialmente registrado como pertencente ao território do bairro Granja Lisboa, há o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), equipamento do Governo do Estado voltado para promover e ampliar atividades culturais e sociais e potencializar o fazer artístico da população local. O bairro também conta com a Associação Sociocultural Bom Jardim e o Instituto Katiana Pena, também voltados para ações que promovem desenvolvimento sociocultural.

Também pertencente ao Grande Bom Jardim, a Granja Portugal tem na Praça da Juventude e em sua Areninha grandes pontos de encontro dos moradores da região. Há também, no bairro, intensa atuação dos habitantes em prol de atividades sociais, a exemplo da Associação de Moradores do Parque Ribeiro, da Organização Solidária de Granja Portugal, da Associação Queira Bem e do Espaço Geração Cidadã de Arte e Cultura.

Banhado pelo rio Maranguapinho, o Bonsucesso abriga também a sede da Secretaria Regional 5, equipamento administrativo responsável por organizar as demandas da região. O bairro tem, entre suas personalidades ilustres, o cantor e compositor Messias Holanda, autor da música "Pra tirar coco". Outro destaque da região é o Instituto Educa Mais Esporte, que foca no protagonismo por meio de atividades desportivas e estimular qualificação e geração de renda.

Já o Siqueira está na divisa entre Fortaleza e Maracanaú, e conta com avenidas importantes que conectam a cidade como a Osório de Paiva e a Presidente Costa e Silva. Também é lá que está localizado o Aeródromo Feijó e importantes organizações de atividade social, a exemplo do Instituto SOS Periferia, da Casa Transformar, do Quintal Cultural Dona Francisca e do Abrigo São Lázaro.

