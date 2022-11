Das ondas do Titanzinho ao melhor da gastronomia internacional: conheça a Regional 2

Com intensa atividade comercial, a Regional 2 de Fortaleza se sobressai pelo intenso fluxo de pessoas e concentração de eventos e equipamentos culturais da Cidade. Ela é formada por 11 bairros: Aldeota, Cais do Porto, De Lourdes, Dionísio Torres, Joaquim Távora, Meireles, Mucuripe, Papicu, São João do Tauape, Varjota e Vicente Pinzón. Muitos deles têm atividades relacionadas à economia do mar, como turismo e pesca, como seus grandes destaques.

Um dos principais cartões postais da Capital está localizado na segunda regional e também tem a orla como mote: a avenida Beira Mar, que além das águas quentes do oceano tem como atrativo uma série de espaços para práticas esportivas, a Feira de Artesanato da Beira Mar, ampla programação cultural e bares e restaurantes para todos os gostos.

A avenida foi construída na década de 60 - e daí nasceu o Meireles, bairro em que está localizada e que tem hoje o metro quadrado mais caro de Fortaleza. Com residenciais de luxo e grande número de hotéis e pousadas, a região tem movimentação o dia inteiro e é o lugar ideal para o turista que vem à Capital a lazer ou a negócios.

O Mucuripe, bairro em que a Beira Mar termina, também é conhecido pela atividade marítima. É lá que está aportado o famoso Mercado dos Peixes, conhecido pela qualidade e frescor dos alimentos e destino certo de quem vem à Fortaleza. Já no Cais do Porto, também conhecido como Serviluz, a grande atração é a praia do Titanzinho, um dos melhores pontos para surfar da Cidade. De lá saíram grandes nomes do esporte no Estado, como Tita Tavares e Fábio Silva.

Mas quem não gosta de sol e mar também encontra diversão pela segunda regional. A localidade conta com espaços culturais consagrados, como o Museu da Fotografia, o Museu da Imagem e do Som e o Acervo Mucuripe, além do Teatro do Humor e de praças como a Luiza Távora e a Praça das Flores, que costumam receber feiras e pequenos shows. Clubes da região, como o Náutico e o Ideal, também abarcam as mais variadas opções de lazer e esporte. Há ainda muitos shoppings, a exemplo do RioMar Papicu, do Del Paseo e do Aldeota.

E mesmo o menor bairro da região, a Varjota, pode surpreender fortalezenses e turistas que buscam um bom destino. Com um polo gastronômico consolidado que passeia pela culinária de diversos países, como Portugal, Itália e França, e recentemente reformado para receber melhor os visitantes, o bairro conta com dezenas de bares, restaurantes, cafés e docerias, dando seguimento à vocação gastronômica que tem desde que era uma pequena vila de estivadores e pescadores.

Para conhecer mais histórias sobre a Regional 2, leia o primeiro caderno do projeto “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza” neste link.

SERVIÇO

Projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza

O projeto multimídia “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza - Mapeamento Econômico, Humano e Afetivo da cidade de Fortaleza” apresenta, numa abordagem jornalística-etnográfica não convencional, as principais características e potencialidades de cada um dos 121 bairros da Capital.

A primeira etapa do projeto resultou em 12 cadernos com reportagens especiais sobre as 12 Regionais. A segunda etapa, que lança um olhar mais amplo sobre Fortaleza, sua cartografia e patrimônio, será publicada em formato de livro pela Fundação Demócrito Rocha (FDR). O material será lançado em dezembro deste ano, nas versões impressa e digital. Para saber mais sobre o projeto, clique aqui.

"Nossos Bairros, Nossa Fortaleza" é uma realização da Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza.



